¿Tienes una tarjeta Visa? Estas son las ventajas que puedes disfrutar en tus próximos viajes

Este verano lo hemos vuelto a comprobar. Millones de aficionados han cruzado fronteras para vivir en directo el Mundial de fútbol en Estados Unidos, México y Canadá. Y hace menos de un mes, España se convirtió en destino para personas que se desplazaron expresamente para contemplar el eclipse total de sol. Y no son los únicos ejemplos: musicales, exposiciones, gastronomía… Porque algo está cambiando en nuestra forma de viajar. A veces, la pregunta ya no es únicamente “¿adónde nos vamos?”, sino “¿qué queremos vivir?”.

Ya no viajamos simplemente a Nueva York; viajamos para subir al Top of the Rock, asistir a un espectáculo en Broadway o ver a los Brooklyn Nets en acción. El destino importa, por supuesto, pero cada vez son más las experiencias que terminan inclinando la balanza a la hora de elegirlo.

Los datos también reflejan esta transformación. Según el estudio Travel Trends 2026 de Visa junto al Payment Innovation Hub, el número de personas que viajan para asistir a un evento deportivo ha aumentado un 3 % respecto al año anterior, mientras que las visitas culturales continúan situándose entre los principales motivos para viajar de los españoles.

Los titulares de tarjetas Visa pueden acceder a una cuidada selección de propuestas en gastronomía, entretenimiento, cultura, compras, bienestar, alojamiento y transporte / D. R.

El viaje empieza mucho antes de hacer la maleta

Esta búsqueda de experiencias se enmarca en Visa Destinations, una nueva plataforma creada para conectar a los titulares de tarjetas Visa con propuestas seleccionadas y ventajas premium relacionadas con gastronomía, cultura, entretenimiento, compras, bienestar, alojamiento y transporte en algunos de los grandes destinos turísticos internacionales.

París, Londres, Dubái, Milán, Roma, Ciudad de México, Nueva York, Miami, San Francisco y Tailandia son los diez primeros destinos en los que ya está disponible Visa Destinations, una lista a la que está previsto que se incorporen nuevos lugares a lo largo del año.

“Se espera que el sector de los viajes crezca un 10 % en los próximos años. Este sector ha demostrado una gran resiliencia ante los acontecimientos mundiales y los consumidores siguen priorizándolo. Nuestro último estudio Visa Global Travel Intentions revela que los clientes están dispuestos a reducir otros gastos cotidianos para ahorrar para sus viajes”, explica Eduardo Prieto, director general de Visa en España.

Visa Destinations ya está disponible en 10 destinos, incluidas ciudades emblemáticas como París, Londres y Nueva York, y se incorporarán más destinos a lo largo de este año.

Diez destinos y muchas maneras de descubrirlos

La iniciativa amplía el papel de Visa más allá del momento del pago para acompañar al viajero en las distintas etapas de su recorrido: desde que comienza a imaginar y preparar la escapada hasta que llega al destino y decide cómo quiere disfrutarlo.

En París, por ejemplo, la experiencia puede comenzar con una visita al Louvre con acceso prioritario o con la posibilidad de descubrir la ciudad desde una perspectiva diferente, a bordo de un crucero privado por el Sena. En Londres, es posible disfrutar de las vistas de la ciudad desde el London Eye o dejarse llevar por alguno de sus grandes espectáculos; en Italia, sumergirse en el patrimonio artístico de los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina; y en Dubái, contemplar la ciudad desde las alturas del Burj Khalifa. En otros casos, el descubrimiento puede llegar sentado a una mesa, de la mano de propuestas gastronómicas seleccionadas y recomendaciones de expertos locales que invitan a conocer cada destino también a través de sus sabores. Los beneficios y condiciones especiales asociados a cada experiencia permiten, además, disfrutarlas con ventajas para los titulares de tarjetas Visa.

La idea es sencilla: facilitar que cada viajero pueda construir una escapada más acorde con aquello que realmente le apasiona y, al mismo tiempo, abrirle la puerta a experiencias que quizá no habría descubierto por su cuenta.

Visa Destinations mantiene alianzas con referentes de los sectores financiero y turístico como Santander Group, Global Blue, Star Alliance y Trip.com Group.

Cómo disfrutar de las ventajas de Visa Destinations

Para empezar a disfrutar de Visa Destinations, basta con registrarse en la plataforma. A partir de ahí, los titulares de tarjetas Visa pueden explorar una cuidada selección de recomendaciones, experiencias y ofertas exclusivas en función del destino y de sus intereses. Hay propuestas vinculadas a la música, el deporte, la moda, la gastronomía y la cultura hasta ventajas relacionadas con las compras tax free, la conectividad aérea o la planificación del propio viaje. Además, quienes dispongan de tarjetas premium, como Visa Infinite y Visa Signature, tienen acceso a beneficios adicionales y experiencias personalizadas.

Con Visa Destinations y gracias a las alianzas con una red de socios internacionales como Santander Group, Global Blue, Star Alliance y Trip.com Group es posible “acompañar a los viajeros durante todo su recorrido, ayudándoles a descubrir los momentos que hacen inolvidable un destino, al tiempo que ofrecemos a nuestros emisores y socios comerciales una forma significativa de participar en el crecimiento económico que genera el turismo”, resume Eduardo Prieto.

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Volver con algo más que fotografías

Al final, dos personas pueden aterrizar en la misma ciudad, pero regresar con una maleta llena de experiencias diferentes. Porque queremos seguir descubriendo nuevos destinos y sumando sellos en nuestro pasaporte, pero, sobre todo, deseamos ir llenando nuestro diario de viajes de experiencias y recuerdos. Y esa es precisamente la propuesta de Visa Destinations: ayudarnos a descubrir y disfrutar esos momentos que, mucho después de regresar a casa, hacen que un viaje siga acompañándonos.