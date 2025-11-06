Santa Eulària des Riu acoge el XII Foro Turismo Ibiza, centrado en los beneficios y desafíos del turismo local

La segunda mesa, “Turismo y territorio: reconstruyendo el equilibrio”, estará moderada por José Godoy, miembro del comité directivo de Hosteltur. El debate se centrará en cómo compatibilizar el crecimiento turístico con la calidad de vida de los residentes, abordando cuestiones como la vivienda, la movilidad o la regulación de la oferta turística. Se presentarán ejemplos de gobernanza turística, corresponsabilidad público-privada y estrategias innovadoras para que el turismo contribuya de forma tangible al bienestar del territorio. Para ello se contará con la participación de Enrique Gómez Bastida, Director Insular de Intrusismo del Consell Insular d’Eivissa; Leire Bilbao, Gerente de Visit Benidorm; Silvia Pastor, Responsable de Relaciones Institucionales de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur)) y Juan Orquín, Vicesecretario General del Pleno del Ayuntamiento de Madrid.