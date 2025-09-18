El nuevo hotel de Madrid donde el lujo se siente cercano: así es el VP SOGNIO Metropolitano con arte, gastronomía y diseño

Situado en la avenida de la Reina Victoria, muy cerca de AZCA, Nuevos Ministerios y el estadio Santiago Bernabéu, este hotel representa el espíritu de la capital con una propuesta de hospitalidad que ellos mismos definen como Welcoming Luxury. ¿El objetivo? Que cada estancia sea mucho más que una noche de hotel: una experiencia memorable en pleno corazón de Madrid.