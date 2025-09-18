El nuevo hotel de Madrid donde el lujo se siente cercano: así es el VP SOGNIO Metropolitano con arte, gastronomía y diseño
El recién estrenado VP SOGNIO Metropolitano apuesta por un lujo más cercano con habitaciones de diseño, un mercado gastronómico único en la capital y una cuidada propuesta cultural que lo convierten en uno de los hoteles imprescindibles de Madrid.
Dormir en un hotel puede convertirse en un sueño. Esa es la idea con la que el grupo madrileño VP Hoteles ha creado su nueva división VP SOGNIO, una marca que reinventa el concepto de lujo en clave contemporánea y humana. Y nada mejor que su renovado buque insignia, el VP SOGNIO Metropolitano, para comprobarlo.
Situado en la avenida de la Reina Victoria, muy cerca de AZCA, Nuevos Ministerios y el estadio Santiago Bernabéu, este hotel representa el espíritu de la capital con una propuesta de hospitalidad que ellos mismos definen como Welcoming Luxury. ¿El objetivo? Que cada estancia sea mucho más que una noche de hotel: una experiencia memorable en pleno corazón de Madrid.
El nacimiento de VP SOGNIO
La nueva marca se ha presentado este mes de septiembre en un evento inspirado en Sueño de una noche de verano, de Shakespeare. Más de 200 invitados han tenido la oportunidad de recorrer las instalaciones del Metropolitano, descubrir sus nuevas habitaciones, asistir a actuaciones musicales y sumergirse en una fiesta que trasladaba toda la esencia madrileña al interior del hotel.
Durante la velada, Javier Pérez, director general de la compañía, explicó que SOGNIO nace para expresar la forma en que entienden la hotelería: “Un lujo que va más allá del número de estrellas y que se basa en experiencias únicas y personalizadas para cada huésped”.
Un hotel que es también una galería de arte
El arte es uno de los pilares de VP SOGNIO. Los hoteles bajo esta insignia se convierten en galerías vivas, gracias a las piezas de los ganadores del certamen VP Hotel&Art Awards, impulsado por el grupo.
En el Metropolitano, las obras conviven con el diseño de interiores y aparecen también en forma de murales 3D que recorren diferentes espacios del edificio. El resultado es un paseo artístico sin necesidad de salir del hotel, un guiño cultural que conecta directamente con la energía creativa de Madrid.
Mercado Madriles Reina Victoria: un destino gastronómico
La segunda gran apuesta es la gastronomía. El hotel estrena el Mercado Madriles Reina Victoria, un innovador concepto que combina la estética de los mercados tradicionales con la oferta cosmopolita de la capital.
Aquí, los viajeros (y también los propios madrileños) pueden disfrutar de cocinas internacionales y nacionales en un mismo espacio, siempre acompañadas de coctelería de autor. Un punto de encuentro gastronómico llamado a convertirse en referencia tanto para quienes se alojan en el hotel como para quienes buscan nuevos sabores en la ciudad.
Habitaciones diseñadas para soñar
El VP SOGNIO Metropolitano cuenta con 102 habitaciones que reflejan el equilibrio entre tecnología, confort y calidez. Desde las estancias más funcionales hasta las suites con terraza y solárium privado, todo está pensado para que el huésped sienta que el lujo no es ostentación, sino bienestar.
Los tonos suaves, la luz natural y el mobiliario contemporáneo invitan a desconectar tras una jornada de trabajo o de turismo urbano. La hospitalidad cercana y el detalle en cada servicio completan la experiencia.
Un espacio para eventos en pleno centro financiero
El hotel dispone además de modernas salas para eventos, con capacidad de hasta 300 personas, luz natural y equipamiento de última generación. Una propuesta que lo convierte en sede ideal para congresos, reuniones y celebraciones privadas, siempre con la garantía del servicio personalizado que caracteriza a la cadena.
Compromiso con la sostenibilidad
Otro de los pilares de VP SOGNIO es la sostenibilidad. El grupo ha implantado mejoras tecnológicas y medidas de eficiencia energética que permiten reducir la huella ambiental sin renunciar al confort. El viajero consciente encuentra aquí un alojamiento donde el lujo convive con el respeto al entorno.
VP Hoteles: una colección con alma madrileña
La división VP SOGNIO complementa a VP DESIGN, representada por el conocido VP Plaza España Design 5*, y a otros hoteles del grupo como VP Madroño, VP Jardín de Recoletos o VP Jardín de Tres Cantos. Todos ellos comparten la filosofía de hospitalidad cálida y servicio excepcional, pero ahora VP SOGNIO añade un nuevo lenguaje: el de un lujo acogedor, humano y creativo.
La experiencia SOGNIO
Quedarse en el VP SOGNIO Metropolitano es descubrir un Madrid distinto. El viajero no solo duerme en un hotel de cuatro estrellas superior: vive un espacio donde arte, gastronomía, sostenibilidad y diseño se funden en un mismo concepto. Un lugar donde cada detalle cuenta y donde el lujo se traduce en algo tan sencillo, y a la vez tan difícil de lograr, como sentirse realmente bienvenido.
