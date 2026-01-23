Aquí el lujo se vive como parte del barrio: la propuesta urbana de VP SOGNIO Metropolitano en Madrid

Alojarse en esta zona permite moverse por Madrid con facilidad y sin depender del coche. La proximidad al eje del paseo de la Castellana y a uno de los principales nodos de transporte de la ciudad sitúa al viajero en uno de los puntos mejor conectados de la capital, tanto para desplazamientos profesionales como para explorar la ciudad. Desde aquí, el centro histórico, los barrios culturales y los grandes espacios urbanos quedan a pocos minutos en transporte público o a pie.