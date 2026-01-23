Aquí el lujo se vive como parte del barrio: la propuesta urbana de VP SOGNIO Metropolitano en Madrid
Madrid sigue ofreciendo nuevas formas de ser vivida. Cambiar de barrio, de ritmo o de alojamiento transforma la experiencia del viaje y permite descubrir una ciudad más cercana, más cotidiana y menos turística.
Madrid es, hoy más que nunca, un destino que se redescubre desde dentro. Lejos del impacto monumental inmediato, la capital se disfruta a través de sus barrios, de sus mercados reinterpretados y de hoteles concebidos para integrarse en la vida local. Una manera de viajar que prioriza experiencia, contexto y autenticidad, y que encaja especialmente bien con escapadas urbanas que buscan algo más que una ubicación céntrica.
En ese mapa de la ciudad que se vive como un vecino más, VP SOGNIO Metropolitano se ha consolidado como una de las direcciones que mejor explican esta nueva forma de alojarse en Madrid. Ubicado en la avenida Reina Victoria, dentro del distrito financiero de AZCA y muy próximo a Nuevos Ministerios y al estadio Santiago Bernabéu, el hotel se sitúa en un enclave estratégico.
Alojarse en esta zona permite moverse por Madrid con facilidad y sin depender del coche. La proximidad al eje del paseo de la Castellana y a uno de los principales nodos de transporte de la ciudad sitúa al viajero en uno de los puntos mejor conectados de la capital, tanto para desplazamientos profesionales como para explorar la ciudad. Desde aquí, el centro histórico, los barrios culturales y los grandes espacios urbanos quedan a pocos minutos en transporte público o a pie.
Welcoming luxury
En este contexto, VP SOGNIO Metropolitano propone una forma de lujo que no busca imponerse, sino acompañar. El concepto de welcoming luxury se traduce en espacios pensados para el descanso real, un servicio cercano y una atmósfera que invita a sentirse parte del entorno. Sus 102 habitaciones, recientemente reformadas, combinan tecnología, confort y calidez, con opciones que van desde estancias funcionales hasta suites con terraza y solárium para disfrutar de la ciudad a otro ritmo.
El hotel incorpora además salas versátiles para eventos, con luz natural y equipamiento de última generación, reforzando su papel como punto de encuentro tanto para viajeros urbanos como para quienes se desplazan por motivos profesionales.
¿Qué se come y se bebe aquí?
Una de las claves del nuevo lujo urbano es la integración de la gastronomía como experiencia social. En este sentido, el Mercado Madriles Reina Victoria aporta una dimensión especialmente interesante. Inspirado en los grandes mercados internacionales, este espacio reinterpreta el mercado tradicional desde una mirada contemporánea, combinando tradición, diseño y diversidad culinaria.
Aquí conviven tapas madrileñas, propuestas internacionales, opciones saludables y barras pensadas para alargar la sobremesa. No se trata solo de comer, sino de participar en un lugar de encuentro donde viajeros y vecinos comparten mesa, reforzando esa idea de Madrid como ciudad vivida.
¿Cómo encaja VP Hoteles en Madrid?
El proyecto de VP Hoteles se entiende mejor cuando se observa como conjunto. Más allá del alojamiento, la cadena ha construido en Madrid una identidad reconocible basada en la integración de arte contemporáneo, diseño sofisticado y experiencias culturales que forman parte del viaje. Sus hoteles incorporan colecciones artísticas, espacios cuidadosamente concebidos y una relación directa con la ciudad que va más allá de lo funcional.
Además de VP SOGNIO Metropolitano, la cadena cuenta con otros establecimientos estratégicamente situados que permiten explorar distintas caras de la capital. VP Plaza España Design 5*, en plena Plaza de España, conecta con el pulso cultural y monumental del centro; mientras que VP Jardín de Recoletos y VP Madroño ofrecen una aproximación más clásica y elegante desde el entorno del Barrio de Salamanca.
Todos comparten una misma filosofía: ubicaciones privilegiadas, diseño cuidado y una relación directa con la ciudad, entendida como escenario vivo y no como simple decorado turístico.