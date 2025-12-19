Los mejores regalos para esta Navidad: experiencias únicas en Madrid de la mano de VP Hoteles
Madrid en Navidad siempre tiene algo especial: esa mezcla de luz, tradición y emoción que convierte cada día de diciembre en una invitación a celebrar. En ese ambiente vibrante, VP Hoteles propone este año regalar experiencias que emocionan.
Desde rituales de bienestar en pleno corazón de la ciudad hasta veladas gastronómicas con vistas al Palacio Real y Plaza España o estancias inolvidables en hoteles de lujo, el grupo madrileño presenta un catálogo de regalos pensado para quienes prefieren momentos antes que objetos. Porque los mejores regalos no se guardan en una caja: se viven.
Bienestar urbano para regalar tiempo en VP Biloba Spa
En una Navidad marcada por las prisas y los encuentros, uno de los obsequios más valiosos es el tiempo para cuidarse. En VP Biloba Spa, ubicado dentro del hotel VP Plaza España Design 5*, han diseñado experiencias de bienestar pensadas para sorprender.
Los ViP Wellness Day combinan masaje o tratamiento facial, acceso a la zona de aguas y desayuno incluido, convirtiendo una mañana cualquiera en un refugio para desconectar. Quienes buscan algo más completo pueden optar por el ViP Wellness Day Breakfast, Spa & Ginkgo, que suma un menú en el rooftop Ginkgo Restaurante & Sky Bar con vistas privilegiadas sobre Madrid.
Entre los tratamientos más especiales de esta Navidad destacan Sublime Juventud, un ritual que aporta firmeza y luminosidad a la piel, y Elixir Energético, pensado para revitalizar cuerpo y mente gracias a sus activos antioxidantes. Ambos se convierten en un regalo perfecto para quienes buscan una experiencia de bienestar completa en pleno centro de Madrid.
Biloba Glow & Inner Light es un tratamiento, por tiempo limitado, que combina exfoliación, vitamina C, hidratación profunda y un facial con carboxiterapia y luz LED para despertar la luminosidad del rostro. Y para quienes prefieran dejar la elección del regalo en manos de quien lo recibe, los bonos flexibles permiten canjearlos por cualquier experiencia del spa, garantizando siempre un acierto.
Gastronomía con vistas en Ginkgo Restaurante & Sky Bar
La Navidad también se celebra a través de los sabores, y pocos escenarios resultan tan especiales como las alturas de Ginkgo Restaurante & Sky Bar, donde el Palacio Real y la Plaza España se iluminan bajo tus pies. Sus menús festivos para Nochebuena y Nochevieja combinan tradición, creatividad e inspiración internacional en una puesta en escena única.
Desde propuestas con alma madrileña hasta cenas de gala con mariscos, pescados y carnes en clave contemporánea, cada menú está pensado para emocionar y celebrar. Un regalo perfecto para sibaritas o para despedir el año desde uno de los rooftops más espectaculares de Madrid.
Celebraciones en grupo en pleno Madrid
Las reuniones de empresa, las cenas con amigos o las celebraciones en familia también encuentran su lugar en VP Hoteles. Los hoteles VP Plaza España Design 5*, VP Madroño y VP SOGNIO Metropolitano ofrecen menús de grupo diseñados para compartir y disfrutar.
Tataki de atún, croquetas artesanas, bacalao asado con miso o presa ibérica al Jerez son algunos de los platos que protagonizan estos encuentros tan típicos de diciembre.
Además, quienes deseen prolongar la celebración podrán disfrutar del After Sky, una experiencia pensada para seguir brindando desde las alturas con cotillón, barra libre y recena. Una propuesta perfecta para despedir el año con el mejor ambiente y Madrid iluminada a los pies.
Dormir la Navidad en Madrid: estancias experienciales
Para quienes buscan un regalo inolvidable, VP Hoteles propone packs experienciales que combinan lo mejor de sus hoteles: una noche en VP Plaza España Design 5*, desayuno buffet y cena premium en Ginkgo Restaurante & Sky Bar. Una experiencia 100 % madrileña para vivir la ciudad iluminada, disfrutar de su ambiente festivo y celebrar las fechas más especiales desde un hotel icónico.