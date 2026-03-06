Sale a la venta por 160 millones el hotel más histórico de Barcelona: incluye la biblioteca secreta de Cambó

Si te interesa el mercado inmobiliario, y especialmente los movimientos hoteleros, atención a esto que está a punto de ocurrir en el corazón de la ciudad condal. El fondo británico Schroders ha puesto oficialmente a la venta el Grand Hotel Central Barcelona, el edificio que en 1926 se convirtió en el primer rascacielos de la urbe. ¿El precio? 160 millones de euros, casi nada.