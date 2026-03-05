'The Times' se rinde a Sevilla: los 17 hoteles que la coronan como "la ciudad más seductora"

"El Alfonso XIII es la gran dama de los hoteles sevillanos: un paquete embriagador de lujo, glamour de otra época y estilo andaluz. Azulejos tradicionales, arcos moriscos, suelos de mármol y elaborados techos de madera son solo algunos de los detalles decorativos de sus opulentos interiores. Pese a los encantos de Sevilla, quizá te apetezca quedarte a disfrutar de un almuerzo ligero en el restaurante con terraza del jardín antes de tumbarte con un cóctel en una hamaca junto a la piscina.