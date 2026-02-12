Las suites de hotel más caras de España: sueños de cinco cifras

Cuando le preguntaban en la tele cómo era vivir en Ambiciones, Jesulín rezongaba: “¡Ozú, qué fatiga! ¡Anda que no tiene aquello escaleras...!” Ser rico es como pasar 18 horas al día en un gimnasio. Para ir de una punta a otra de la Suite Real del Mandarin Oriental Ritz, de 228 metros cuadrados, hay que dar 60 pasos, abrir cuatro pesadas puertas —¡venga a trabajar el bíceps braquial!—, rotar el cuello para admirar las obras de Jingna Zhang, Elizaveta Porodina, Craig Cutler y un largo etcétera de artistas —aquí el que sufre es el esternocleidomastoideo— y esquivar un montón de obstáculos, empezando por la bañera exenta de mármol que inquieta como el sarcófago de Keops en el centro del baño principal —hay tres—, y acabando por el mayordomo, que también tiene que estar ágil para moverse sin tropezar entre tantos asientos —27—, mesas —15—, lámparas —36—, vitrinas —dos— y floreros —12—. Pero, a diferencia del gimnasio del hotel, la Suite Real no está bajo tierra, sino en lo más alto —el dormitorio circular ocupa una de las torretas del edificio— y, en los descansos, en vez de mirar en tu interior, te puedes asomar desde cualquiera de sus 11 ventanas al jardín del Ritz y al Museo del Prado.