Las suites de hotel más caras de España: sueños de cinco cifras
Tropecientos metros cuadrados, obras de arte, las mejores vistas, traslados en coches de lujo, mayordomos, chefs privados… Dormir aquí puede costar hasta 25.000 euros.
Cuando le preguntaban en la tele cómo era vivir en Ambiciones, Jesulín rezongaba: “¡Ozú, qué fatiga! ¡Anda que no tiene aquello escaleras...!” Ser rico es como pasar 18 horas al día en un gimnasio. Para ir de una punta a otra de la Suite Real del Mandarin Oriental Ritz, de 228 metros cuadrados, hay que dar 60 pasos, abrir cuatro pesadas puertas —¡venga a trabajar el bíceps braquial!—, rotar el cuello para admirar las obras de Jingna Zhang, Elizaveta Porodina, Craig Cutler y un largo etcétera de artistas —aquí el que sufre es el esternocleidomastoideo— y esquivar un montón de obstáculos, empezando por la bañera exenta de mármol que inquieta como el sarcófago de Keops en el centro del baño principal —hay tres—, y acabando por el mayordomo, que también tiene que estar ágil para moverse sin tropezar entre tantos asientos —27—, mesas —15—, lámparas —36—, vitrinas —dos— y floreros —12—. Pero, a diferencia del gimnasio del hotel, la Suite Real no está bajo tierra, sino en lo más alto —el dormitorio circular ocupa una de las torretas del edificio— y, en los descansos, en vez de mirar en tu interior, te puedes asomar desde cualquiera de sus 11 ventanas al jardín del Ritz y al Museo del Prado.
La Suite Real del Ritz fue durante mucho tiempo la más cara de Madrid. Hasta que en 2020 se instaló el Four Seasons en la que fue sede central de Banesto, en el palacio de la Equitativa, y en 2021 este hotel inauguró su Suite Real en la proa del edificio, en la segunda planta, donde tuvo Mario Conde su despacho. La combinación de elementos históricos —la chimenea, las molduras del techo y los balcones antepechados con vistas a las calles de Alcalá y de Sevilla— con artísticas cajas de luz de colores, materiales prohibitivos —mármol Calacatta Vagli Rosato y ónice Onyx Viola— y la aparatosa bañera redonda le da a esta suite de 435 metros cuadrados un punto ochentero, muy de yuppie engominado, como aquel treintañero de Tuy que venía zumbando a su despacho presidencial en un BMW E32 con teléfono integrado, fax y enfriador de vino.
23.000 euros. Eso cuesta dormir en la Suite Mario Conde —llamémosla así—. Pero todavía las hay más caras en Madrid, como la Casa Real Anglada del Rosewood Villa Magna, un ático de 260 metros cuadrados y 150 más de terraza que es un palco vip sobre la Castellana. Por cierto, que a los huéspedes que lo desean se les facilita el acceso a un palco vip del Bernabéu. Claro que, por 25.000 euros, lo suyo sería poder sentarse en el palco de honor, a la derecha de Florentino. O en el banquillo, al lado de Vinícius.
Otro palco de superlujo es la Madrid Penthouse Suite del hotel The Madrid Edition, con piscina infinita frente al monasterio de las Descalzas Reales y unas vistas del Madrid de los Austrias que no las tiene mejores la princesa Juana desde el cielo.
La mejor habitación de Barcelona —y para algunos, del mundo— es la Royal Penthouse del Majestic, una suite de 375 metros cuadrados —ampliables a 467— a 30 metros de altura sobre el Passeig de Gràcia, con dos terrazas desde las que los huéspedes ven el Mediterráneo, la Sagrada Familia y toda la ciudad antes o después de quedarse fritos en sendos jacuzzis.
Mil euros más barata que la anterior —14.000— sale la Suite Penthouse del Mandarin Oriental Barcelona, que está a la misma altura y en el mismo paseo, a cinco minutos de camino, pasando por delante de la Casa Batlló. Y solo 12.000 cuesta la Suite de Arts, la más grande y lujosa—de momento, porque hay otras en gestación— del silenciosa y largamente renovado Hotel Arts. En el top ten de las habitaciones más caras de España habría que incluir también las suites de superlujo del W Barcelona, las que están en el puño de la driza, en la punta de esta vela hotelera de la Barceloneta, pero hasta abril las estarán reformando y a saber cuánto costarán.
Fuera de Madrid y Barcelona, los precios de las habitaciones de hotel más caras no alcanzan las cinco cifras —en temporada baja, claro—. Por 8.000 euros se puede dormir en la Ibiza Luxury Gran Suite, que es el resultado de unir dos suites grandecitas del Ibiza Gran Hotel —370 metros cuadrados en total—, con vistas a la marina, la bahía, la ciudad amurallada y Formentera desde una terraza con piscina climatizada e hidromasaje. Traslado al aeropuerto en un Bentley, mayordomo, chef privado, entrenador personal… Aquí solo hay que pedir por esa boquita.
Por 5.200 euros está disponible la Suite Imperial del The Ritz-Carlton Abama, en Tenerife, que es la mejor de las islas Canarias y la mayor de España —¡950 metros cuadrados!—, pero la cuenta final seguro que se dispara, porque no nos imaginamos a los huéspedes calentándose una pizza en el microondas de la cocina americana, teniendo ahí mismo los restaurantes M.B y Kabuki, con dos y una estrellas Michelin.
Y por 2.500 euros se nos abrirán las puertas de la Imperial Beach Suite del Marbella Club y, sobre todo, las ventanas, porque esta estancia de 90 metros cuadrados domina visualmente la costa desde Marbella hasta Puerto Banús. Para los más pudientes, hay también villas que pasan de 6.000 euros.
Te damos los precios de las habitaciones más económicas de estos hoteles, porque muchos preferirán algo más cómodo y sencillo, como Jesulín.
Mandarin Oriental Ritz
- ¿Dónde? Plaza de la Lealtad, 5 (Madrid)
- Precios: Desde 800 € por noche
Four Seasons
- ¿Dónde? Sevilla, 3 (Madrid)
- Precios: Desde 840 € por noche
Rosewood Villa Magna
- ¿Dónde? Paseo de la Castellana, 22 (Madrid)
- Precios: Desde 1.050 € por noche
The Madrid Edition
- ¿Dónde? Plaza de Celenque, 2 (Madrid)
- Precios: Desde 294 € por noche
Majestic Hotel & Spa
- ¿Dónde? Passeig de Gràcia, 68-70 (Barcelona)
- Precios: Desde 306 € por noche
Mandarin Oriental, Barcelona
- ¿Dónde? Passeig de Gràcia, 38-40 (Barcelona)
- Precios: Desde 685 € por noche
Hotel Arts
- ¿Dónde? Carrer de la Marina, 19-21 (Ciutat Vella, Barcelona)
- Precios: Desde 341 € por noche
Ibiza Gran Hotel
- ¿Dónde? Passeig Joan Carles I, 17 (Ibiza)
- Precios: Desde 260 € por noche
Ritz-Carlton Abama
- ¿Dónde? María Zambrano 2, TF-47 km. 9 (Tenerife)
- Precios: Desde 287 € por noche
Marbella Club
- ¿Dónde? Bulevar Príncipe Alfonso von Hohenlohe s/n (Marbella, Málaga)
- Precios: Desde 500 € por noche
