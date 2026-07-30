Los Sueños Marriott Ocean & Golf Resort: Pacífico, golf y selva frente a playa Herradura

En playa Herradura, el hotel Los Sueños Marriott Ocean & Golf Resort comparte algunas características con Hacienda Belén, pero con carácter propio. Con los pies bañados por el Pacífico, el océano es aquí el protagonista, en dura pugna con una serie de piscinas conectadas que diseñan un horizonte onírico que atrapa.

Las piscinas conectadas son uno de los grandes atractivos del resort. / Josep M. Palau Riberaygua

Grandes arcadas, fuentes y galerías espaciosas abiertas al paisaje invitan a la contemplación, con ciertas pretensiones escenográficas, de decorado monumental. La propiedad combina la amplitud de un gran resort con diversas propuestas de habitaciones que cubren las necesidades de un muy variado número de clientes, desde parejas enamoradas que buscan la intimidad de una habitación con acceso a una piscina privada a familias que requieren de un amplio campo de juegos acuático.

Los soportales recuerdan la arquitectura tradicional costarricense. / Josep M. Palau Riberaygua

¿Qué carácter conserva el edificio?

El edificio principal fue reestructurado, pero ha tenido el acierto de conservar detalles de construcción que le confieren carácter, como el precioso suelo hidráulico de las estancias. Y, por cierto, sus habitaciones miran al océano o a la selva, un elemento muy presente en La Iguana Golf Course.

Las terrazas abiertas invitan a disfrutar del paisaje tropical. / Josep M. Palau Riberaygua

Este campo de 18 hoyos de campeonato avanza como un explorador abriéndose paso por el bosque húmedo, bajo la atenta mirada de guacamayos, monos araña o tucanes. Guanacastes y ceibos centenarios crecen en los límites del terreno civilizado para los deportistas, siempre manteniendo una mirada atenta a la conservación ambiental.

El resort combina amplitud con un ambiente relajado. / Josep M. Palau Riberaygua

¿Cómo se relaciona el resort con su entorno?

Los Sueños organiza periódicamente, por ejemplo, caminatas para la recogida de plástico en los arenales en colaboración con MareBlu Costa Rica. Así se mantienen impecables playa Hermosa, codiciada por los surfistas, o playa Jacó, la más bella de la zona.

El bosque húmedo rodea el complejo hotelero. / Josep M. Palau Riberaygua

Estas, como todas las de Costa Rica, son de libre acceso. Incluso si un hotel se construye al lado de una de ellas, el plan de obra debe prever una vía que garantice el paso de todo aquel que desee bañarse en sus aguas.

¿Qué excursiones completan la estancia?

Y aún queda por explorar el vecino Parque Nacional Manuel Antonio o el de Carara. O disfrutar de un momento de adrenalina en Vista Los Sueños Adventure Park y sus eternas canopy o tirolinas, una forma de aproximarse al medio natural y quemar el estrés a la vez.

Los Sueños Marriott Ocean & Golf Resort funciona así como un punto de partida cómodo para quien busca Pacífico, golf, playa y selva, pero también como un refugio con ritmo propio, donde la naturaleza no se contempla desde lejos, sino que acompaña la estancia en cada cambio de luz.