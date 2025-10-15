Tratamientos únicos y un diseño vanguardista: Así es el spa urbano que redefine el bienestar con experiencias perfectas para la llegada del otoño

Desde que abriera sus puertas en 2018, se ha consolidado como un magnífico refugio de bienestar en el corazón de Madrid. Y es que su ubicación no podía ser más céntrica. Concretamente se encuentra dentro del hotel VP Plaza España Design, en la icónica Plaza de España, un cinco estrellas que dispone, además, de otros espacios donde entregarse al hedonismo, como Ginkgo Restaurant & Sky Bar. Esta terraza panorámica ofrece una propuesta gastronómica deliciosa y cuidada para prolongar la sensación de desconexión más allá del spa.