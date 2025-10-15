Tratamientos únicos y un diseño vanguardista: Así es el spa urbano que redefine el bienestar con experiencias perfectas para la llegada del otoño
En pleno centro de Madrid, este refugio de relajación es el lugar perfecto para preparar el cuerpo y la mente para el otoño.
El verano deja recuerdos inolvidables, pero también huellas en la piel. Semanas de sol, cloro, calor y sal se convierten en signos de cansancio, sequedad, falta de luminosidad y de elasticidad. Son la señal de que toca mimarse y apostar por rituales que devuelven vitalidad y equilibrio al cuerpo.
En VP Biloba Spa, cada tratamiento está pensado para devolver el equilibrio y la energía, permitiendo salir renovado por dentro y por fuera. En este spa urbano la innovación y el diseño se fusionan para ofrecer maravillosas experiencias.
Desde que abriera sus puertas en 2018, se ha consolidado como un magnífico refugio de bienestar en el corazón de Madrid. Y es que su ubicación no podía ser más céntrica. Concretamente se encuentra dentro del hotel VP Plaza España Design, en la icónica Plaza de España, un cinco estrellas que dispone, además, de otros espacios donde entregarse al hedonismo, como Ginkgo Restaurant & Sky Bar. Esta terraza panorámica ofrece una propuesta gastronómica deliciosa y cuidada para prolongar la sensación de desconexión más allá del spa.
Otoño de bienestar, invierno fácil de llevar
Esta estación del año conlleva introspección, cambio de ritmo y reconectar con uno mismo. También es un momento perfecto para “resetear” la piel, motivo por el que VP Biloba Spa ofrece una propuesta que combina lo mejor de la cosmética natural con la tecnología de vanguardia. Una forma estupenda de hacer de cada sesión una experiencia holística para calmar cuerpo y mente y que, además, se traduce en resultados visibles.
Entre sus rituales de temporada destaca Sublime Juventud, un protocolo facial que trabaja en profundidad la producción de colágeno y elastina con la finalidad de devolver firmeza, unificar el tono y aportar un brillo radiante. También incluye un masaje en la espalda que ayuda a liberar tensiones acumuladas, buscando así el bienestar completo. El resultado es una piel fresca, suave y luminosa acompañada de una sensación de descanso absoluto.
Elixir Energético es el otro ritual para ofrecer una experiencia integral que, en este caso, combina el masaje corporal relajante con una mascarilla facial a base de piña y té verde. Los activos antioxidantes del té luchan contra el estrés oxidativo potenciando la vitalidad, mientras que la piña aporta propiedades detox. Este tratamiento es idóneo para quienes quieren recuperar energía de forma inmediata.
Sea cual sea la elección, cada experiencia aportará un cuidado global que puede combinarse con el completo circuito de hidroterapia y sauna con el que cuenta el centro. “Nuestra carta de servicios ha sido creada con mimo y sencillez” destaca la Spa Manager haciendo alusión a la conexión entre belleza y bienestar.
La oferta de VP Biloba SPA no se limita únicamente a los huéspedes del hotel, sino que está abierta también a todo aquel que desee regalarse un momento de bienestar. Propuestas como el VIP Wellness Day permiten disfrutar de desayuno, acceso ilimitado a la zona de aguas y, de forma opcional, experiencias gastronómicas en la terraza del hotel.