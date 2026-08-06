Santa Lucía Jungle Hacienda: dormir entre selva, puentes colgantes y cocodrilos junto al río Tárcoles

Santa Lucía Jungle Hacienda se ubica en Tárcoles, Puntarenas, junto al río Tárcoles, cuyo significado es nada más y nada menos que “río de cocodrilos”. Y lo cierto es que se pueden ver ejemplares de hasta cuatro metros desde un mirador cercano a la propiedad, con un puente que imita las fauces abiertas de uno de esos grandes reptiles.

Las iguanas son visitantes habituales de los jardines del hotel. / Josep M. Palau Riberaygua

El hotel está a salvo de semejantes depredadores, aunque nadie debe extrañarse si se encuentra una iguana merodeando por el amplio comedor abierto donde se sirve el desayuno. Son inofensivas, pero lo que queremos decir es que Santa Lucía no imita lo natural, sino que se encuentra sumergida en un verdadero entorno selvático que ya se evidencia en el nombre del establecimiento.

¿Por qué es un refugio de biodiversidad?

La propiedad se sitúa en una zona de transición entre bosque árido y bosque tropical, una frontera natural que multiplica la biodiversidad y convierte cada amanecer en un catálogo de vida silvestre.

La piscina invita a relajarse rodeado de vegetación tropical. / Josep M. Palau Riberaygua

Su centro de interpretación brinda el acompañamiento de guías expertos que ayudan a identificar fauna y flora, sea dentro de la propiedad o bien en otro espacio exclusivo, pero algo más apartado, donde se disponen cinco puentes colgantes que permiten acercarse a las copas de los árboles más altos para curiosear en los nidos de muchas aves.

¿Cómo son las habitaciones de Santa Lucía?

La construcción de Santa Lucía es la más reciente de la presente selección, y eso se nota en todos los espacios y, en especial, en las habitaciones, de grandes dimensiones y con tonos naturales que evocan el entorno.

La arquitectura combina materiales naturales con todas las comodidades actuales. / Josep M. Palau Riberaygua

Algunas pocas piezas seleccionadas aportan herencia colonial, como el estilo del mobiliario, aunque los baños, por ejemplo, se decantan por la funcionalidad moderna y el toque artesanal de las materias naturales.

En definitiva, se trata de un refugio con cierto aire aventurero y todas las comodidades imaginables, que exhibe su mejor cara entre dos luces, cuando el sol empieza a ponerse y el alumbrado eléctrico prende sus techos de paja trenzada con un relámpago de tonos cálidos que invita a arrellanarse en una de sus butacas.

Los puentes colgantes permiten recorrer las copas de los árboles. / Josep M. Palau Riberaygua

¿Qué sabores y visitas completan la estancia?

La propuesta gastronómica juega con los sabores tradicionales en Casa del Río, mientras que el Bambú Grill convierte la selva en escenario de una experiencia más informal, justo al lado de una apetecible piscina ovalada.

Entre las visitas destacadas de las cercanías, es imperdible la cascada Bijagual. Y cerca de Santa Lucía Jungle Hacienda también hay un punto famoso para observar los cocodrilos del río Tárcoles, una de esas escenas que recuerdan que aquí la naturaleza no es decorado, sino presencia constante.