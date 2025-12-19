San Sebastián en 5 hoteles para 5 tipos diferentes de viajero

Si viajas con la comida como brújula, Villa Favorita es el punto de partida perfecto para disfrutar de este viaje. Este precioso hotel boutique ubicado frente a la bahía de La Concha, combina habitaciones con vistas memorables y una oferta gastronómica de alto voltaje: el hotel trabaja codo con codo con el chef Paulo Airaudo, de los restaurantes Villa Favorita y Amelia, aunque este último, con dos estrellas Michelin, parece que en los próximos meses se mudará al hotel María Cristina. Es un hotel pequeño, cuidado al detalle, que pone la experiencia culinaria en el centro del servicio.