San Sebastián en 5 hoteles para 5 tipos diferentes de viajero
Una ciudad poliédrica para disfrutar en los diferentes ‘moods’ viajeros.
Recorriendo su preciosa bahía de La Concha, sus edificios aristocráticos, una arquitectura que combina historia y modernidad, y, por supuesto, una de las escenas gastronómicas más influyentes del mundo, se encuentra una ciudad que es perfecta para diferentes tipos de viajeros. Así es San Sebastián, un destino cuyos hoteles también han sido pensados para cada tipo de viajero; cinco formas distintas de descubrir y disfrutar Donostia; cinco puertas de entrada a una ciudad que nunca se visita igual dos veces. Estos son los hoteles perfectos para cada viajero.
Para el viajero gourmet: el Hotel Villa Favorita
Si viajas con la comida como brújula, Villa Favorita es el punto de partida perfecto para disfrutar de este viaje. Este precioso hotel boutique ubicado frente a la bahía de La Concha, combina habitaciones con vistas memorables y una oferta gastronómica de alto voltaje: el hotel trabaja codo con codo con el chef Paulo Airaudo, de los restaurantes Villa Favorita y Amelia, aunque este último, con dos estrellas Michelin, parece que en los próximos meses se mudará al hotel María Cristina. Es un hotel pequeño, cuidado al detalle, que pone la experiencia culinaria en el centro del servicio.
Para el viajero amante del lujo clásico: el Hotel María Cristina
Pisar el María Cristina es entrar en la belle époque donostiarra. Inaugurado en 1912 y ligado históricamente al Festival Internacional de Cine, es el gran hotel de representación de la ciudad: alfombra roja, ubicación estratégica junto al teatro Victoria Eugenia y un aura de glamour clásico que sigue atrayendo a celebridades y a quienes buscan una estancia de lujo en San Sebastián.
Para el urbanita exigente — Hotel Arbaso
El Hotel Arbaso, de alma boutique, se ubica en el centro de la ciudad en un edificio neoclásico restaurado que ofrece diseño contemporáneo, buen servicio y ubicación perfecta para moverse a pie por mercados, tiendas y bares de pintxos. Es una opción ideal para quien quiere comodidad, estilo y estar en pleno centro para patearlo con comodidad. En su interior se encuentra también el restaurante Narru, y su desayuno degustación es una auténtica pasada que merece la noche en el hotel.
Para los que quieren vistas — Nobu Hotel San Sebastián
Nobu trae a Donostia su mezcla de minimalismo japonés y elegancia de villa de principios del siglo XX frente a La Concha. Es la opción para quien quiere diseño cuidado, piscina estival y el sello global de una marca que pone el énfasis en estética, bienestar y —por supuesto— gastronomía con acento nipón y mar. Situado a pocos minutos de la Parte Vieja, es el mejor lugar para alojarse si se quiere disfrutar de unas vistas de escándalo y la mejor cocina japonesa de la ciudad.
Para el que busca encanto histórico —Villa Katalina
Ubicado junto a la Catedral del Buen Pastor y a pocos minutos de la Concha, se encuentra el hotel Villa Katalina, alojado en un edificio histórico protegido que ha sido rehabilitado. Es pequeño y su ubicación permite llegar a todos los puntos a pie, por lo que es una buena base para quien quiere combinar paseos culturales, visitas a museos y rutas de pintxos sin renunciar a un alojamiento con carácter.
