El resort todo incluido que te transporta al Caribe, pero está a menos de 3 horas de España

Volvemos al resort y nos dirigimos hacia su puerto deportivo, que ofrece no solo servicios de amarre, sino también de alquiler de yates, submarinismo, kayak y excursiones en barco para explorar la escarpada costa este de la isla. Además, el puerto alberga la sede del instituto de investigación marina MARE. Ahora bien, la actividad estrella es, sin duda, el avistamiento de ballenas. Hay que señalar que Caniçal fue el último puerto ballenero del sur de Europa hasta 1982. En nuestro caso, no hubo suerte con este cetáceo, pero, en cambio, sí pudimos ver calderones desde nuestra barca. (Y aquí, guiño, guiño, este juego de palabras que hace referencia al poeta del Siglo de Oro, nos lo quedamos como regla mnemotécnica para no olvidar el nombre de este animal a medio camino entre delfín y ballena).