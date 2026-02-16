Soy recepcionista de hotel y estas 3 frases delatan al peor huésped: la más común, la más absurda y la que nos da miedo

Aquí van unas frases que debéis evitar la próxima vez que os hospedéis en un hotel.

Consejos para no terminar siendo el infierno de un recepcionista de hotel.
Consejos para no terminar siendo el infierno de un recepcionista de hotel. / Istock

Parece que viajar es cada vez más fácil y está a la mano de la gran mayoría de la población. Pero, a pesar de esto, muchos de nosotros seguimos sin saber cómo movernos por el mundo; no somos del todo conscientes de cómo nos comportamos cuando vamos a países y ciudades extranjeras y qué imagen proyectamos.

 / Istock / Drazen Zigic

Uno de los fallos más comunes cuando hacemos el turista tiene que ver con las estadas en los hoteles, y quien se da más cuenta de esto son los recepcionistas y empleados que trabajan en dichos hoteles, escuchando las mismas frases y coletillas una y otra vez hasta la saciedad, como en un bucle infinito. A razón de esto, para que no parezca que es la primera vez que salimos de casa, os dejamos aquí una pequeña selección de aquellas frases a evitar a toda costa.

Redacción Viajar

Las recomendaciones de un recepcionista

“En otros hoteles esto no me ha pasado nunca”; “Tu compañero me ha dicho que esto estaba incluido en el precio”; “En la página web se veía diferente”. Estas son algunas de las frases que el usuario de TikTok @pacoabreug, que trabaja en hostelería y tiene más de 726 mil seguidores, recogió en un vídeo en el que revelaba cuáles eran las frases que más escuchaba y que más le molestaban mientras estaba en el trabajo.

Una y otra y otra vez

En su vídeo, @pacoabreug confirmaba que una de las frases más repetidas por los huéspedes, sino la que más era “No sabía que la habitación tenía vistas al interior/aparcamiento”. Podría darse el caso de que, efectivamente, la habitación que habíamos reservado no concuerde con lo que finalmente nos han dado; pero esto es algo muy fuera de lo común.

 / Istock / DragonImages

Como recepcionista, Paco no puede responder a los clientes que hacen este comentario de la manera que a él le gustaría; pero en el vídeo daba la contestación que le gustaría dar en estos momentos: “Habértelo leído en la web. Si haces una reserva en internet y no lees lo que pone, ¿cómo te vas a enterar de lo que tiene?”. En esto tiene toda la razón; no miramos bien las condiciones de lo que reservamos, y eso luego se nos vuelve en contra. Si queremos evitar que el o la recepcionista nos mire con la mirada de las mil yardas, seamos conscientes de lo que reservamos y evitemos decir esta frasecita.

¿Pero qué me estás contando?

De pasta de moniato se quedaba Paco cuando un cliente le venía y le decía “Estamos de celebración de cumpleaños. ¿No nos puedes hacer un upgrade?”. Si le hiciera un upgrade a todo el mundo que dijera que está de celebración, confiesa el tiktoker, las únicas habitaciones ocupadas del hotel serían las suites y habitaciones de alto standing, y el resto estarían vacías.

“Por lo menos invéntate algo que yo no pueda comprobar”, se ríe Paco, “que con mirar tu pasaporte o DNI puedo ver cuando fue tu cumpleaños y resulta que fue hace siete meses. Por lo menos dime que estás de aniversario, o algo que yo no pueda saber que es mentira”. Y es que realmente hay gente que se las busca de todos los colores para intentar salirse con la suya.

No sé si atreverme

Cuando llegamos a la recepción del hotel y nos dan las llaves, una de las primeras cosas que nos comunican es la hora a la que tendremos que haber abandonado la habitación nuestro último día; esto es así aquí y en la China Popular, como decía aquel. De todas maneras, siguen habiendo clientes que cuando les dicen la hora a la que tienen que marcharse, responden con un “Si el check in es a las 12h, el check out también debería serlo”.

 / Istock / onurdongel

A priori esta frase tiene todo el sentido del mundo. Pero Paco recuerda que, para que un cliente pueda acceder a la habitación y que ésta esté en las condiciones adecuadas, antes se tiene que limpiar y poner a punto. Para que esto pueda ser así, el personal de limpieza necesita su tiempo para hacer su trabajo con calma, de ahí que las horas de entrada y salida a las habitaciones no sean la misma.

