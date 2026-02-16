Soy recepcionista de hotel y estas 3 frases delatan al peor huésped: la más común, la más absurda y la que nos da miedo

Como recepcionista, Paco no puede responder a los clientes que hacen este comentario de la manera que a él le gustaría; pero en el vídeo daba la contestación que le gustaría dar en estos momentos: “Habértelo leído en la web. Si haces una reserva en internet y no lees lo que pone, ¿cómo te vas a enterar de lo que tiene?”. En esto tiene toda la razón; no miramos bien las condiciones de lo que reservamos, y eso luego se nos vuelve en contra. Si queremos evitar que el o la recepcionista nos mire con la mirada de las mil yardas, seamos conscientes de lo que reservamos y evitemos decir esta frasecita.