Soy recepcionista de hotel y estas 3 frases delatan al peor huésped: la más común, la más absurda y la que nos da miedo
Aquí van unas frases que debéis evitar la próxima vez que os hospedéis en un hotel.
Parece que viajar es cada vez más fácil y está a la mano de la gran mayoría de la población. Pero, a pesar de esto, muchos de nosotros seguimos sin saber cómo movernos por el mundo; no somos del todo conscientes de cómo nos comportamos cuando vamos a países y ciudades extranjeras y qué imagen proyectamos.
Uno de los fallos más comunes cuando hacemos el turista tiene que ver con las estadas en los hoteles, y quien se da más cuenta de esto son los recepcionistas y empleados que trabajan en dichos hoteles, escuchando las mismas frases y coletillas una y otra vez hasta la saciedad, como en un bucle infinito. A razón de esto, para que no parezca que es la primera vez que salimos de casa, os dejamos aquí una pequeña selección de aquellas frases a evitar a toda costa.
Las recomendaciones de un recepcionista
“En otros hoteles esto no me ha pasado nunca”; “Tu compañero me ha dicho que esto estaba incluido en el precio”; “En la página web se veía diferente”. Estas son algunas de las frases que el usuario de TikTok @pacoabreug, que trabaja en hostelería y tiene más de 726 mil seguidores, recogió en un vídeo en el que revelaba cuáles eran las frases que más escuchaba y que más le molestaban mientras estaba en el trabajo.
Una y otra y otra vez
En su vídeo, @pacoabreug confirmaba que una de las frases más repetidas por los huéspedes, sino la que más era “No sabía que la habitación tenía vistas al interior/aparcamiento”. Podría darse el caso de que, efectivamente, la habitación que habíamos reservado no concuerde con lo que finalmente nos han dado; pero esto es algo muy fuera de lo común.
Como recepcionista, Paco no puede responder a los clientes que hacen este comentario de la manera que a él le gustaría; pero en el vídeo daba la contestación que le gustaría dar en estos momentos: “Habértelo leído en la web. Si haces una reserva en internet y no lees lo que pone, ¿cómo te vas a enterar de lo que tiene?”. En esto tiene toda la razón; no miramos bien las condiciones de lo que reservamos, y eso luego se nos vuelve en contra. Si queremos evitar que el o la recepcionista nos mire con la mirada de las mil yardas, seamos conscientes de lo que reservamos y evitemos decir esta frasecita.
¿Pero qué me estás contando?
De pasta de moniato se quedaba Paco cuando un cliente le venía y le decía “Estamos de celebración de cumpleaños. ¿No nos puedes hacer un upgrade?”. Si le hiciera un upgrade a todo el mundo que dijera que está de celebración, confiesa el tiktoker, las únicas habitaciones ocupadas del hotel serían las suites y habitaciones de alto standing, y el resto estarían vacías.
“Por lo menos invéntate algo que yo no pueda comprobar”, se ríe Paco, “que con mirar tu pasaporte o DNI puedo ver cuando fue tu cumpleaños y resulta que fue hace siete meses. Por lo menos dime que estás de aniversario, o algo que yo no pueda saber que es mentira”. Y es que realmente hay gente que se las busca de todos los colores para intentar salirse con la suya.
No sé si atreverme
Cuando llegamos a la recepción del hotel y nos dan las llaves, una de las primeras cosas que nos comunican es la hora a la que tendremos que haber abandonado la habitación nuestro último día; esto es así aquí y en la China Popular, como decía aquel. De todas maneras, siguen habiendo clientes que cuando les dicen la hora a la que tienen que marcharse, responden con un “Si el check in es a las 12h, el check out también debería serlo”.
A priori esta frase tiene todo el sentido del mundo. Pero Paco recuerda que, para que un cliente pueda acceder a la habitación y que ésta esté en las condiciones adecuadas, antes se tiene que limpiar y poner a punto. Para que esto pueda ser así, el personal de limpieza necesita su tiempo para hacer su trabajo con calma, de ahí que las horas de entrada y salida a las habitaciones no sean la misma.
Síguele la pista
Lo último