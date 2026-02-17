El palacete de Córdoba reconvertido en hotel cinco estrellas: está en la Judería, tiene vistas a la Mezquita y estrena un restaurante entre patios
Un palacete del siglo XVIII asentado sobre un tramo conservado de la antigua muralla y reconvertido en hotel cinco estrellas.
El NH Collection Palacio de Córdoba acaba de abrir (y con nuevo nombre) tras una restauración integral del edificio que hasta ahora operaba como NH Collection Amistad Córdoba. La reapertura, anunciada por Minor Hotels (NH Collection Hotels & Resorts), convierte el histórico palacete en un hotel de cinco estrellas en pleno corazón de la Judería cordobesa.
Un palacete con capas de historia, sobre la muralla
El establecimiento se ubica en Plaza de Maimónides (Judería), en una zona clave para moverse a pie por el casco histórico. En su comunicación, la cadena subraya que el hotel se asienta sobre un tramo conservado de la antigua muralla de Córdoba, cuyos elementos se han restaurado e integrado en el conjunto, y que en algunas estancias pueden verse restos incorporados al diseño.
La ubicación juega a favor del viajero que quiera “hacer ciudad” sin coche: desde esta parte de la Judería se llega caminando a puntos como la Mezquita-Catedral y el entramado del Centro Histórico (inscrito por la UNESCO, con inscripción inicial en 1984 y ampliación en 1994).
Tres patios como eje del hotel
La reforma mantiene elementos tradicionales (patios, arcos, carpinterías y techos) y ordena el conjunto alrededor de tres patios: Patio de Petra, Patio Mudéjar y Patio del Compás, que funciona como acceso al área gastronómica desde la plaza. Uno de los espacios más singulares es el patio interior de estilo mudéjar, con arcos de ladrillo fechados por la compañía en el siglo XVI.
En clave de servicios, la propiedad añade una piscina exterior situada en un patio y un gimnasio 24 horas, además de la renovación completa de lobby, recepción y salón de desayunos.
Habitaciones: 89 claves, cinco suites “de destino”
El hotel suma 89 habitaciones. Dentro de esa cifra, la cadena destaca 12 Junior Suites y 5 Suites con salón independiente y doble baño (ducha y bañera).
Entre las categorías más llamativas, el hotel pone el foco en tres opciones pensadas para el viajero que busca “vista y relato”:
- Suite con vistas a la torre de la Mezquita-Catedral, con la Plaza de Maimónides como primer plano.
- Suite con vistas a la Muralla, orientada al tramo conservado integrado en el edificio.
- Suite con patio privado, con un patio cordobés y suelo de empedrado enchinado, según la descripción corporativa.
Tablafina Córdoba: carta de taberna, sección local y 90 plazas
La gran novedad gastronómica es la apertura de Tablafina dentro del hotel. El restaurante se plantea como un recorrido entre patios (Petra, Mudéjar y Compás) y se inspira en el formato de tasca/taberna, con carta basada en producto y raciones.
En el menú conviven clásicos como embutidos ibéricos, conservas y quesos, junto a una sección específica de cocina local (“Esencia Cordobesa”) con platos concretos como:
- salmorejo
- rabo de toro deshuesado
- flamenquín especial
La capacidad anunciada es de unos 90 comensales, y la marca enmarca esta apertura en la expansión del concepto por España.
Dos salas para reuniones y eventos en patios
Para el segmento MICE, el hotel dispone de dos salas de reuniones con paneles móviles (separables o unificables), con un máximo indicado de 80 asistentes, además de la opción de organizar eventos sociales en los patios con catering.
Por qué importa esta apertura en Córdoba
La reapertura del Palacio de Córdoba llega en un momento de alta demanda turística para la ciudad, donde el patrimonio UNESCO funciona como gran motor: el Centro Histórico (con la Mezquita como elemento central), la Fiesta de los Patios (inscrita en 2012 en Patrimonio Cultural Inmaterial) y la Ciudad Califal de Medina Azahara (Patrimonio Mundial) forman parte del “triángulo” más visitado.
Con este movimiento, Minor Hotels refuerza su posicionamiento premium en una de las zonas con más presión de alojamiento del casco histórico: dormir en la Judería, a pocos pasos de los grandes hitos, pero en un edificio que presume de muralla, patios y estratos históricos integrados en la experiencia.
Síguele la pista
Lo último