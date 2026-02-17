El palacete de Córdoba reconvertido en hotel cinco estrellas: está en la Judería, tiene vistas a la Mezquita y estrena un restaurante entre patios

El establecimiento se ubica en Plaza de Maimónides (Judería), en una zona clave para moverse a pie por el casco histórico. En su comunicación, la cadena subraya que el hotel se asienta sobre un tramo conservado de la antigua muralla de Córdoba, cuyos elementos se han restaurado e integrado en el conjunto, y que en algunas estancias pueden verse restos incorporados al diseño.