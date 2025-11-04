NH Madrid Nacional, el hotel que cumple 100 años en la capital con una suite especial que nos traslada a 1925
El buque insignia de NH Hotels & Resorts en España celebra su centenario con una sorpresa histórica.
Año 1925. Esquina entre la calle de Atocha y el Paseo del Prado. En un precioso edificio diseñado por el arquitecto Modesto López Otero abría sus puertas el hotel Nacional, un mítico de la capital. Su cercanía con la estación de Atocha ha hecho de este hotel un punto de encuentro de multitud de viajeros que llegaban a Madrid y su cafetería fue de las más frecuentadas por famosos literatos durante décadas. Durante sus cien años de historia dejó de ser hotel durante la Guerra Civil para transformarse en hospital y cerró sus puertas a mediados de los 70 para reabrirlas renovado a finales de los 90.
La Suite 1925, una habitación muy especial
Hoy, bajo el nombre de NH Madrid Nacional (buque insignia de NH Hotels & Resorts en España), forma parte de un enclave que es Patrimonio Mundial de la Unesco, el Paisaje de la Luz. Casi nada. Toda esta historia tenía que celebrarse de alguna manera, y lo hace con una iniciativa muy especial: ‘Suite 1925. La habitación del siglo’.
Se trata de una cápsula del tiempo que recrea una estancia original de 1925, con maletas de cuero, tocador, gramófono… Una recreación que invita a los viajeros a descubrir cómo han evolucionado los viajes, los rituales de bienvenida y el arte de la hospitalidad. Del registro a mano en pesados libros de cuero y llaves de hierro forjado se ha pasado a tarjetas magnéticas para abrir las puertas y al check in y check out online (que se pueden hacer con la tecnología FastPass, que permite también desde seleccionar la planta, la cama, las vistas y el baño de tu habitación hasta descubrir propuestas turísticas en la ciudad).
La compañía Minor Hotels (propietaria de la marca NH Hotels & Resorts) ha sido pionera en incorporar este tipo de soluciones innovadoras en las habitaciones de sus hoteles en España, así como en profundizar en el conocimiento del huésped para ofrecerle programas como Minor DISCOVERY, orientado a diseñar estancias memorables, reforzar la lealtad y fomentar una relación más cercana y significativa entre el viajero y la marca.
Las habitaciones ya no son lo que eran
Estas habitaciones de las que hablábamos también han evolucionado con el paso de los años, incorporando camas y colchones de alta gama, duchas de última generación y amenities premium. Y todo, con la sostenibilidad como bandera: tanto aplicada en las habitaciones como en la oferta gastronómica del hotel.
