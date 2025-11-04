NH Madrid Nacional, el hotel que cumple 100 años en la capital con una suite especial que nos traslada a 1925

Año 1925. Esquina entre la calle de Atocha y el Paseo del Prado. En un precioso edificio diseñado por el arquitecto Modesto López Otero abría sus puertas el hotel Nacional, un mítico de la capital. Su cercanía con la estación de Atocha ha hecho de este hotel un punto de encuentro de multitud de viajeros que llegaban a Madrid y su cafetería fue de las más frecuentadas por famosos literatos durante décadas. Durante sus cien años de historia dejó de ser hotel durante la Guerra Civil para transformarse en hospital y cerró sus puertas a mediados de los 70 para reabrirlas renovado a finales de los 90.