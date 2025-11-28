El lugar de España al que acude la élite internacional en busca del secreto de la eterna juventud: es el gran templo de la longevidad
El elixir de la longevidad no se oculta en un manantial, sino en una clínica en el sur de España.
Cleopatra se daba baños con leche de burra. Los romanos se sumergían en aguas termales que prometían alejar las arrugas. A lo largo de la historia, toda la humanidad ha luchado incansablemente contra las agujas del reloj. Algunas veces con más éxito que otras, claro.
Nuestra generación cuenta con la ventaja de unir la sabiduría milenaria con la ciencia. Hemos descubierto a golpe de probeta qué técnicas eran pura habladuría y cuáles tenían base científica, y los expertos han encontrado formas de optimizar las segundas para hacerlas aún más efectivas.
Basándose en estos conocimientos nació un complejo dedicado explícitamente a la longevidad y el bienestar general. El primer SHA abrió en México, y su éxito le llevó a expandirse hasta dentro de nuestras fronteras.
Así es alojarse en SHA, el templo de la longevidad en España
Ubicado en el Parque Natural de Serra Gelada, mirando sobre la bahía de Altea, se ha levantado un complejo de 6.000 m2 dedicado al bienestar. Distribuido entre zonas comunes, suites, residencias y villas, el espacio se ha concebido siguiendo las directrices del feng shui y apostando por la calidad de los materiales nobles, el espacio y juegos de luz y volumenes que dirigen suavemente al huésped.
En la primera reserva es necesario elegir un programa de salud, entre los que están:
- Detox & Opitmal Weight, para depurar el organismo y alcanzar el peso ideal
- Intensive Detox & Optimal Weight, en busca de un peso saludable.
- Advance Longevity, un tratamiento preventivo antiedad.
- Rebalance & Energize, pensado para recuperar la vitalidad y el equilibrio físico y mental.
- Leader's Performance, diseñado específicamente para deportistas de alto nivel
- Stay Your Way, la puerta de entrada al universo SHA
- Tailor Made, un programa hecho a medida de las necesidades del huésped.
Además, una vez en el establecimiento, el huésped se reunirá con un responsable del equipo que le ayudará a personalizar al milímetro la estancia. Y es que no hablamos solo de dietas o de programas de ejercicio. En esta clínica de superlujo se unen nutrición, rendimiento físico, optimización del sueño, bienestar emocional, educación, medicina, dermatología y salud holística. Todo un equipo de profesionales unidos para dar a cada paciente una solución a medida que le ayude a alcanzar su mejor versión. La estancia mínima en SHA son 4 noches, aunque muchos de los huéspedes se quedan varias semanas.
No solo les avala un nutrido equipo de profesionales y un diseño bonito. Los reconocimientos no se han hecho esperar, y la clínica ya ha ganado el premio a Mejor Retiro de Bienestar de España y a Mejor Clínica del Mundo en los World Spa Awards.
