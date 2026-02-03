Este es el hotel que elige quien quiere descubrir San Sebastián caminando, comiendo bien y sin depender del coche: Intelier Villa Katalina

Pensado tanto para una escapada de fin de semana como para estancias más largas, Intelier Villa Katalina encaja con un tipo de viajero que busca moverse a pie, comer bien y entender la ciudad desde dentro. Una manera de alojarse que conecta con el espíritu donostiarra y con la filosofía de Intelier Hotels & Suites, especializada en hoteles urbanos donde la ubicación y la experiencia importan tanto como el descanso.