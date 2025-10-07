10 hoteles sostenibles (de verdad) en los que te puedes alojar en España: Teruel, Ibiza, Cádiz, Asturias...
Lo mejor para el planeta, si se piensa bien, sería quedarse en casa. Estos hoteles son lo más parecido: se consume lo justo, se come sano y se duerme con la conciencia tranquila.
“¡Estimado cliente! ¿Ha pensado usted alguna vez en cuántas toneladas de toallas se lavan diariamente en todos los hoteles del mundo sin que esto sea realmente necesario?” Pues la verdad es que no, pero este estimado cliente, siempre que va al baño y lee la pegatina del espejo, reprime su instinto regalón, dobla como si fuera un paño litúrgico la toalla con la que se seca desde hace varios días y piensa –esto sí lo piensa muchas veces– que el que más gana con esto no es el planeta, sino el dueño del hotel.
10 hoteles sostenibles en España
Lo que hace sostenible un hotel no son las pegatinas motivacionales, que llevan ahí casi desde tiempos de Fraga, sino cosas de verdad, como las del Molino de Alcuneza. En este espléndido hotelito rural y restaurante gourmet de las vecindades de Sigüenza (Guadalajara) tienen placas solares y equipamientos de alta eficiencia energética, cargadores para coches eléctricos, iluminación led, amenities reciclables y sostenibles de procedencia bio, trabajan con agua filtrada local y llevan a cabo un exhaustivo control de residuos. Pero además de esto, que ya lo tienen y hacen en mil lugares, ejercen un activismo gastronómico concienzudo, una defensa del territorio con los cuchillos de cocina que les ha valido una estrella verde Michelin. Por ejemplo: con harinas ecológicas de cereales antiguos recuperados, cultivados y molidos por productores locales, elaboran siete tipos de panes cada día y platos como el pichón con milanesa de trigo negrillo o las croquetas con harina de centeno gigantón. Lo agradecen los clientes. Lo agradecen los productores. Lo agradece la España vaciada. Y lo agradece el planeta.
En Mastinell, un petit i luxós hotel bodega de Vilafranca del Penedès (Barcelona), vendimian a mano, no usan herbicidas y controlan con difusores de feromonas a la polilla del racimo (Lobesia botrana), una mariposa nocturna que se zampa las uvas sin pagar los 239 euros que cuesta como mínimo pernoctar aquí. A los huéspedes que pagan, a los de carne y hueso, les atraen su arquitectura sinuosa, que recuerda a unas botellas de cava apiladas horizontalmente para la crianza –en rima, como dicen los entendidos–, y su tejado de trencadís gaudiniano. Les atraen casi tanto como las bombillas de tungsteno a las polillas. Por eso, y también por ahorrar, en Mastinell usan leds.
En Barcelona también, pero en la ciudad, está el alojamiento de lujo más sostenible de España o, por lo menos, el que ha obtenido la certificación BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) con la puntuación más alta: un 78,79 sobre cien. En Nobu Hotel hay casitas para pájaros en la azotea, que son pelitriques, e instalaciones que han reducido un 16 % el consumo de agua, un 23 % el de gas y un 29 % el de luz. Haciendo esto, en solo un año, el Nobu ha aumentado un 30 % sus cifras de ocupación. El día que inventen un aparato para reducir el impacto del turismo ganarán el “lujo consciente” de Nobu y, sobre todo, Barcelona.
Six Senses Ibiza, el primer hotel de Baleares con certificación BREEAM, está a tope con el planeta. Este resort de Cala Xarraca, en el norte de la isla, dedica el 0,5 % de sus ingresos a un fondo de sostenibilidad, se abastece de productos orgánicos y saludables en una finca propia –Can Tanca– y tiene un centro de aprendizaje agrícola al que los huéspedes más conscientes se acercan en camionetas eléctricas para disfrutar de experiencias inmersivas: recolección de semillas, yoga, cosechas de temporada...
Un resort de 138 habitaciones como el anterior, por muy sostenible que sea, no puede competir con District Hive, un hotel cápsula de 35 metros cuadrados autosuficiente, ecológico, fuera de la red, completamente alimentado por aplicaciones y neutral en carbono, ubicado en el desierto de Gorafe (Granada). La energía se obtiene del sol. El agua, del viento. Y con la caca, se hacen cenizas. Más radical que esto, hay pocas cosas.
Lo que más se aproxima es Mas del Bot, un hostal de Valderrobres, en la comarca turolense del Matarraña, hecho de balas de paja de la zona sin usar ningún pegamento ni pinturas químicas y climatizado con geotermia. El tejado es de tierra. Y el jardín son los olivos y almendros que se cultivan aquí desde tiempos de los íberos.
Dos arquitecturas que enamoran a los viajeros sostenibles y que han sido premiadas por ello son la del Mariposa Hotel, en la ciudad de Málaga, y la de Caeaclaveles, en Llanes (Asturias). El hotel malagueño cuenta en su fachada con un jardín vertical hidropónico de 2.500 plantas, regado con el agua residual gris de las habitaciones. Y el asturiano es un jardín en sí mismo, un volumen orgánico de trayectoria de curva proyectado por el estudio longo+roldán arquitectos y la artista Emma Fernández Granada, cuyo espacio interior y cubierta verde son una prolongación del bosque circundante.
Otro hotel asturiano que mima al planeta tanto como a sus huéspedes es el Artiem, en Villaviciosa, cerca de Gijón. Como todos los establecimientos de la cadena Artiem, está embarcado en el proyecto 8/80 –reducir en ocho años las emisiones de CO2 un 80 %–. Además, cuenta con el distintivo Biosphere Sustainable y lo recomienda el club de calidad Rusticae.
Para adultos conscientes, por último, es perfecto el hotel Daia Slow Beach, en Conil de la Frontera (Cádiz). Para adultos conscientes, healthies y sosegados, amantes de la buena vida slow: el mar, a los pies; las telas, naturales; la sal, de salinas; el atún, de almadraba; el vino, de los viñedos ecológicos de Sancha Pérez; el pan, del horno del pueblo… Por ir más lejos y más deprisa, no nos ha ido mejor.
Guía de alojamientos sostenibles en España
Molino de Alcuneza
- GU 128, km. 0,5 (Alcuneza, Guadalajara)
- Desde 220 € por noche
- 949 39 15 01/ molinodealcuneza.com
Mastinell Cava & Hotel
- BP-2121, km. 0,5 (Vilafranca del Penedès, Barcelona)
- Desde 239 € por noche
- 931 15 61 32 / mastinell.com
Nobu Hotel Barcelona
- Avinguda de Roma, 2 (Barcelona)
- Desde 240 € por noche
- 936 42 88 88 / nobuhotels.com
Six Senses Ibiza
- Camí de Sa Torre, 71 (Sant Joan de Labritja, Ibiza)
- Desde 765 € por noche
- 871 00 88 75 / sixsenses.com
District Hive
- Desierto de Gorafe (Granada)
- Desde 393 € por noche
- +351 221 45 07 70 / districthive.com
Mas del Bot
- A-2412, km. 3 (Valderrobres, Teruel)
- Desde 110 € por noche
- 978 07 90 09 / masdelbot.com
Mariposa Hotel
- Casas de Campos, 17 (Málaga)
- Desde 149 € por noche
- 952 57 93 00 / mariposahm.com
Caeaclaveles
- La Pereda s/n (Llanes, Asturias)
- Desde 278 € por noche
- 658 110 774 / caeaclaveles.com
Artiem Asturias
- N-632, km. 59,6 (Villaviciosa, Asturias)
- Desde 93 € por noche
- 985 341 997 / artiemhotels.com
Daia Slow Beach
- Av. de la Marina, s/n (Conil de la Frontera, Cádiz)
- Desde 249 € por noche
- 951 561 187 / daiahotels.com
