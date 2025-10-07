10 hoteles sostenibles (de verdad) en los que te puedes alojar en España: Teruel, Ibiza, Cádiz, Asturias...

Lo que hace sostenible un hotel no son las pegatinas motivacionales, que llevan ahí casi desde tiempos de Fraga, sino cosas de verdad, como las del Molino de Alcuneza. En este espléndido hotelito rural y restaurante gourmet de las vecindades de Sigüenza (Guadalajara) tienen placas solares y equipamientos de alta eficiencia energética, cargadores para coches eléctricos, iluminación led, amenities reciclables y sostenibles de procedencia bio, trabajan con agua filtrada local y llevan a cabo un exhaustivo control de residuos. Pero además de esto, que ya lo tienen y hacen en mil lugares, ejercen un activismo gastronómico concienzudo, una defensa del territorio con los cuchillos de cocina que les ha valido una estrella verde Michelin. Por ejemplo: con harinas ecológicas de cereales antiguos recuperados, cultivados y molidos por productores locales, elaboran siete tipos de panes cada día y platos como el pichón con milanesa de trigo negrillo o las croquetas con harina de centeno gigantón. Lo agradecen los clientes. Lo agradecen los productores. Lo agradece la España vaciada. Y lo agradece el planeta.