Hoteles rodeados de plantaciones: dormir entre olivos, viñedos, campos de té o cocoteros

Recorremos el mundo, de punta a punta, en busca de estos hospedajes inmersos en las plantaciones de todo tipo. Empezando por los que se levantan en medio de los olivares, alcornoques y otros tantos cultivos mediterráneos que tan familiares nos resultan. Pero también vamos más allá para colarnos en hoteles cuyo horizonte está trazado de café (en Etiopía, Costa Rica y, especialmente en Colombia, donde todo gira en torno al oro negro en el Eje Cafetero), de té (en los pliegues remotos de China y en las montañas centrales de Sri Lanka), de cocos (en las islas exóticas de Filipinas y Tailandia) y, cómo no, de viñedos (en el Valle de Napa, allí donde reside la más famosa región vinícola de California). Todos ellos, con su integración en el paisaje, su mimo al entorno y su vocación agrícola, hacen del alojamiento una experiencia auténtica.