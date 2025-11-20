Hoteles burbuja por el mundo: nueve alojamientos transparentes para fusionarte con la naturaleza
El firmamento queda más cerca que nunca desde estos alojamientos esféricos y transparentes en medio de la naturaleza, que ofrecen una experiencia de glamping en la que se conjuga aventura y confort.
Sentirse como en una bola de cristal, asistir a una cita con la galaxia, conocer los secretos del universo, vislumbrar el firmamento arropado por un manto infinito de cuerpos celestes. El sueño de fundirse con la noche en el más absoluto silencio toma forma en lo que se ha dado en llamar hoteles burbuja. Un tipo de alojamiento, que se enmarca dentro del concepto del glamping (camping con glamour) y que, básicamente, consiste en habitaciones esféricas y transparentes en las que dormir envueltos por la naturaleza con una visibilidad de 360 grados. Las estrellas se contemplan tan de cerca que hasta parece que pueden tocarse.
Fabricadas con materiales resistentes y situadas en entornos remotos y ajenos al bullicio urbano y la contaminación lumínica, pernoctar en estas bubble tents garantiza una conexión íntima con el paisaje, ya sea una idílica isla, un bosque misterioso, la cima de un acantilado o el desierto magnético. Una inmersión que va más allá de la vista. Desde sus techos y paredes absolutamente translúcidos se escucha el sonido rítmico de la lluvia, se aprecia la fuerza del viento y hasta se siente el aroma a hojarasca, esa fragancia terrosa tan propia del otoño.
Pero todo este barniz de aventura no implica renunciar al confort propio de un hotel de cinco estrellas. Los hoteles burbujas dan una vuelta de tuerca a la versión del camping de toda la vida para ofrecer en su interior auténticas suites de lujo. Por eso la mayoría no solo incluye colchones de alta gama, bañeras de diseño y, por supuesto, sistemas de climatización que generan calor en invierno y refrescan el ambiente en verano, sino que, además, muchos brindan extraordinarios servicios como tratamientos, jacuzzis, saunas y piscinas privadas. Todo ello funciona bajo el innegociable catecismo de la sostenibilidad. Extremadamente enfocadas hacia el respeto al entorno y su mínimo impacto, estos domos se construyen sobre plataformas, evitando grandes excavaciones, a menudo con materiales reciclables y con una gestión responsable que genera energía limpia, reduce la huella de carbono, limita los residuos y fomenta una economía circular. De Australia a México, estos son los hoteles burbuja más impresionantes del mundo.
El origen de todo
Cuentan que el concepto surgió a finales del siglo XX, aunque no fue hasta alrededor del año 2000 cuando se materializó en el que está considerado uno de los primeros hoteles burbuja del mundo, registrado en Capadocia, en Turquía, y concebido para permitir la contemplación de las famosas formaciones rocosas de la región desde una cómoda cama. Sin embargo, ya antes de su comercialización en el sector turístico, la idea de estas estructuras transparentes en forma de cúpulas fue utilizada en diferentes contextos, especialmente en ferias y congresos que buscaban frescura y originalidad. Con el tiempo, los materiales translúcidos fueron evolucionando y las tecnologías para mantener estas cúpulas infladas y climatizadas alcanzaron grandes logros. Todo ello, unido al creciente interés por el turismo de naturaleza, allanó el camino hacia el boom que se vive hoy en día. Y es que estos alojamientos esféricos son un testimonio de creatividad arquitectónica y eficaz ingeniería. Con su capacidad para adaptarse a las diferentes estaciones del año, se erigen en una opción hotelera diferente y atractiva, ya sea bajo un manto de nieve en pleno invierno o en una cálida noche de verano.
9 hoteles burbuja por el mundo
Attrap’Rêves, Francia
La inigualable belleza de la Provenza francesa pone el marco a este hotel cercano a Marsella y Aix-en-Provence, y compuesto por burbujas de diseño instaladas en lugares privilegiados. Pero lo más importante es su enfoque sostenible.
Bubbletent, Australia
El lujo se fusiona con lo salvaje en este glamping solo para adultos en el Valle de Capertee, a unas dos horas de Sídney, con vistas al segundo cañón más grande del mundo. Sus burbujas cuentan con bañeras de leña, aire acondicionado geotérmico...
Finn Lough, Irlanda del Norte
La magia del bosque se cuela por estos domos transparentes junto a un lago, que ofrecen vistas panorámicas a la costa norte de Lough Erne, a unas dos horas y media de Dublín. La versión Premium cuenta con interiores más espaciosos y extras de lujo.
The 5 Million Star Hotel, Islandia
Cinco millones de estrellas son las que se divisan desde el interior inflado, silencioso y calentito de este alojamiento. Ocultas entre la portentosa naturaleza del Círculo de Oro islandés, estas nueve bubbles permiten asistir al espectáculo de las auroras boreales.
Campera Hotel Burbuja, México
Este glamping de San Miguel de Allende (existe otro en el Valle de Guadalupe), está compuesto por transparentes burbujas avant-garde que durante el día tienen vistas de 180° al paisaje cuajado de viñedos y de noche, permiten rozar el firmamento.
Bubblesky Glamping, Colombia
Emplazadas en Guatapé, uno de los municipios más bellos de Colombia, a corta distancia de Medellín, estas burbujas disponen de las comodidades de un hotel de alta gama y destilan el ambiente desenfadado de una cabaña en plena naturaleza.
Memories Aicha Luxury Camp, Jordania
El exotismo y el lujo oriental, recargado y ostentoso, son las bazas de este hotel en el Valle Rojo de Jordania con cúpulas espaciosas y transparentes. Desde ellas resultan espectaculares las vistas al manto de estrellas que se cierne sobre las noches del desierto.
Himmelbett Das Thurgauer, Suiza
Rodeadas de jardines, huertos y viñedos están las burbujas de este hotel, dispersas por seis de las localizaciones más bellas del cantón suizo de Thurgau, pegado al lago Constanza. Disponibles de abril a octubre, cuentan con un restaurante para cenar bajo las estrellas.
Seaside Finolhu, Maldivas
Es el único hotel de Maldivas que dispone de una habitación burbuja, con una estructura transparente que permite dormir, literalmente, bajo las estrellas y abrazado por unas aguas que se cuentan entre las más apetecibles del mundo: las que bordean el atolón Baa, cuyos fondos son reserva de la biosfera.
