Hoteles burbuja por el mundo: nueve alojamientos transparentes para fusionarte con la naturaleza

Cuentan que el concepto surgió a finales del siglo XX, aunque no fue hasta alrededor del año 2000 cuando se materializó en el que está considerado uno de los primeros hoteles burbuja del mundo, registrado en Capadocia, en Turquía, y concebido para permitir la contemplación de las famosas formaciones rocosas de la región desde una cómoda cama. Sin embargo, ya antes de su comercialización en el sector turístico, la idea de estas estructuras transparentes en forma de cúpulas fue utilizada en diferentes contextos, especialmente en ferias y congresos que buscaban frescura y originalidad. Con el tiempo, los materiales translúcidos fueron evolucionando y las tecnologías para mantener estas cúpulas infladas y climatizadas alcanzaron grandes logros. Todo ello, unido al creciente interés por el turismo de naturaleza, allanó el camino hacia el boom que se vive hoy en día. Y es que estos alojamientos esféricos son un testimonio de creatividad arquitectónica y eficaz ingeniería. Con su capacidad para adaptarse a las diferentes estaciones del año, se erigen en una opción hotelera diferente y atractiva, ya sea bajo un manto de nieve en pleno invierno o en una cálida noche de verano.