Así es alojarse en un icono del diseño con vistas al Duero: bosques de eucalipto y terrazas de viñedos en un refugio virgen de Portugal

Portugal cautiva a un número creciente de viajeros; sin embargo, el país aún cuenta con regiones donde es posible vivir su autenticidad en calma y soledad. Una de ellas es Castelo de Paiva, en el valle del Duero. Ajeno a tiempos marcados por las prisas, vive a su propio ritmo entre una poderosa naturaleza dibujada por viñedos heroicos que hacen equilibrios en sus laderas.

Las habitaciones del hotel miran sobre el agua / DR

En este bello entorno se alza Octant Douro, un alojamiento completamente integrado en el entorno y abrazado por bosques de eucalipto. Su armónica construcción, delineada por líneas limpias y con la geometría como protagonista, se concibió para imitar los cultivos escalonados de las vides que han moldeado el Duero durante siglos, desplegándose en terrazas con la finalidad de seguir la orografía de la zona. Para ello se utilizó también la piedra xisto, extraída de las montañas del territorio.

El edificio, inaugurado en 2012, opera desde 2022 bajo el exclusivo sello Octant, caracterizado por sus espacios únicos y su estupenda forma de reinterpretar el diseño contemporáneo.

Un rincón privilegiado en el paraíso / DR

Así es dormir sobre el Duero

Octant Douro dispone de 59 habitaciones y suites, todas completamente diferentes entre sí, además de 20 villas privadas. La diversidad de alojamientos responde a los distintos tipos de viajeros, pero todas las propuestas ofrecen la conexión permanente con el río y la montaña a través de enormes ventanales, presentes incluso en los espacios comunes para generar la sensación continua de estar en mitad de la naturaleza, suspendidos sobre un Duero que serpentea discreto por la sorprendente región.

Esto se percibe especialmente en la suite panorámica, cuya pared frontal, completamente acristalada, permite despertar con el Duero como horizonte. De sus suites, solo una cuenta con piscina privada, un privilegio que se suma a las piscinas de las villas, climatizadas para poder disfrutar de ellas en cualquier momento del año.

Una de las Houses / Luis Nobre Guedes

En estas villas es posible sentir toda esta experiencia de una forma mucho más íntima. La House Collection es uno de los hitos más recientes y exitosos de Octant Douro, y está compuesta por 16 casas de diseño de uno o dos dormitorios, algunas de ellas con piscina privada. Todas están distribuidas en un solo nivel, con salón y comedor, y disponen de terrazas abiertas a jardines privados frente al Duero. Para terminar de sentir la exclusividad, nada como contar con propuestas personalizadas, como los servicios de un chef privado, un asistente personal, clases de yoga y tratamientos de bienestar a medida. Un concepto idóneo para parejas, familias o amigos que buscan la privacidad sin renunciar a los servicios de un alojamiento de alta gama.

El bienestar, la clave de Octant Douro

Los pasillos del alojamiento conducen a recovecos donde el huésped puede relajarse frente a ventanas inesperadas al Duero: bibliotecas, salas de descanso, salas de juego... Todo con una decoración en suaves tonos tierra firmada por el estudio Serôdio Furtado & Associado, en colaboración con la arquitecta y diseñadora Cristina Jorge de Carvalho. El interiorismo se complementa con encantadores detalles para elevar su encanto y reforzar esa idea de lujo contemporáneo y relajado que hace único a Octant, como lámparas de Louis Poulsen, sillas de rejilla, altavoces Marshall y una colección de 41 cuadros. Cada uno de estos cuadros representa un kilómetro del río hasta su desembocadura en Oporto.

El pulido interiorismo que define Octant / DR

A la hora de sentarse a la mesa, podremos elegir entre sus dos restaurantes. À TERRA, cuyo menú está basado en el producto local y en el slow cooking, y RAIVA, el aclamado restaurante gastronómico liderado por el chef Dárcio Henriques, distinguido en la Guía Michelin de Portugal 2025. Su cocina ofrece un recorrido por el paisaje del Duero a través de platos, como la ensalada de pulpo o la lubina, maridados con algunas de las más de 350 referencias de su amplia bodega, en la que el Vinho Verde es siempre una buena opción.

En verano, los días se alargan en el bar-terraza ubicado en la última planta, junto a una de las piscinas exteriores.

La gastronomía es uno de los pilares de Octant Douro / DR

El elemento más singular de Octant Douro es su ascensor-funicular, diseñado para conectar, en un ascenso vertical, los distintos niveles del hotel salvando seis pisos y demostrando, una vez más, que aquí todo está hecho parar respetar el entorno.

Además de estos espacios, el hotel cuenta con dos piscinas exteriores y una interior climatizada, todas ellas panorámicas. A estos espacios de relax se suma el spa, con tratamientos holísticos, y el Octant One, una embarcación de madera de principios del siglo XX con la que realizar paseos privados por el Duero. Para explorar el río de una forma más activa es posible hacerlo con los kayaks gratuitos que pone a disposición el hotel. Un medio perfecto para lanzarse a navegar por las aguas de una de las vías fluviales más vitivinícola del mundo, recordando, en todo momento el lugar tan espectacular en el que nos hayamos