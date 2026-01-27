El hotel en el que puedes dormir frente al mejor espectáculo natural de Samaná

La bahía de Samaná es uno de los rincones más singulares del Caribe. Menos masificada que otras zonas de República Dominicana y rodeada de selva tropical, se ha convertido en un destino ideal para quienes buscan naturaleza, mar y experiencias auténticas. En este escenario se ubica el Eurostars Grand Cayacoa 5*, un resort que apuesta por integrar el descanso, el paisaje y la vida al aire libre.