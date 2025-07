El hotel de Pontevedra donde se alojó Jennifer Lopez: con más de un siglo de historia y el único balneario de Galicia con 5 estrellas

La cantante Jennifer Lopez ha pasado por varios puntos de España con su gira 'Up All Night Live In 2025 Tour'. Del 8 al 16 de julio actuó en Pontevedra, Cádiz, Málaga, Madrid, Barcelona y Bilbao. Y todavía le quedan fechas para completar su gira en el resto de Europa. Hacía seis años que la artista no pisaba el país, así que sus fans la esperaban aún con más ganas. La diva del Bronx disfrutó de su primera parada en un auténtico paraíso gallego.