Este es el hotel de playa cerca de Sevilla que tiene su propia ‘mini ciudad’ en el interior: con tren turístico, parque acuático y piscina de olas
Este establecimiento hotelero cuenta con sus propias tiendas, restaurantes y una "mega feria" de hinchables.
"Parece un minipueblo". Así definen sus propios clientes uno de los hoteles más impresionantes de la provincia de Huelva, a poco más de una hora de Sevilla y que cuenta con su propio parque acuático, tiendas, restaurantes, clubs, piscinas de olas e, incluso, un tren turístico para moverse por el resort y trasladarse a la playa.
Este hotel de cuatro estrellas de 'todo incluido' es On City Resort, un establecimiento ubicado en el municipio onubense de Matalascañas, con una localización privilegiada, rodeado de las calas, arenales, monumentos naturales y los paisajes más hermosos y ricos de toda la comunidad autónoma.
"No le falta de nada y está todo incluido. Tiene hasta carril bici dentro del propio hotel. Y, por tener, tiene hasta tren turístico", señala el creador de contenido sevillano Adrián Espinosa sobre este lugar que se presenta como la opción ideal para las familias sevillanas ante la amplia variedad de actividades y servicios tanto para los más pequeños de la casa como para adolescentes y adultos.
Este hotel de Matalascañas, con parque acuático, piscina de olas y fiestas temáticas
De ese modo, este hotel de 'pulserita' cuenta con un enorme parque acuático repleto de toboganes y caídas, así como una enorme zona de baño, con piscinas de olas, barco pirata, 'mini splash', fuente musical e, incluso, su propia 'piscina playa'.
Además, los usuarios pueden disfrutar de su amplio programa de animaciones, con espectáculos en vivo y entretenimiento para todas las edades. A esto se suman su 'mini club', 'mini disco', club para adolescentes, pasacalles, zona 'gamer' y 'arcade', así como sus torneos y fiestas temáticas nocturnas para todas las edades.
Feria hinchable y restaurantes en este resort de 'pulserita' cerca de Sevilla
Pero si una atracción logra conquistar a la mayoría de sus clientes es su 'mega feria hinchable', con más de 400 metros cuadrados de colchonetas, saltos, toboganes y carreras para todos los públicos.
Y para los amantes de la buena gastronomía, este negocio cuenta con dos restaurantes, un bar e, incluso, un 'food truck'. Todo ello ha posicionado este lugar como uno de los favoritos para todos aquellos sevillanos que se desplazan a la cercana ciudad de Matalascañas para alejarse del sofocante calor de Sevilla y disfrutar de uno de los entornos más privilegiados de Andalucía.
