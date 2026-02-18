El hotel que no puedes perderte en tu próxima visita a París: en uno de los barrios más vibrantes, con vistas sobre los tejados de la ciudad y una propuesta gastro increíble

La experiencia se completa en el plano gastronómico con Frenchie Pigalle, el restaurante del hotel, fruto de la colaboración con el reconocido chef Gregory Marchand. Fiel al espíritu del grupo, la propuesta gastronómica apuesta por una cocina accesible pero exigente, basada en producto de calidad, recetas originales y un enfoque claramente local. El ambiente es informal y animado, pensado tanto para huéspedes como para vecinos del barrio, consolidando el restaurante como un punto de encuentro en South Pigalle. Platos bien ejecutados, desde sus inevitables cougères de parmesano y pimienta de Espelette recién hechos, hasta el crudo de vieiras o su cerdo cocido a baja temperatura, se complementan con una tentadora selección de quesos y una cuidada selección de vinos en una atmósfera desenfadada que hacen de Frenchie Pigalle una extensión natural de la filosofía Experimental: disfrutar sin pretensiones, pero con criterio.