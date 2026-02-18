El hotel que no puedes perderte en tu próxima visita a París: en uno de los barrios más vibrantes, con vistas sobre los tejados de la ciudad y una propuesta gastro increíble
El Grand Pigalle Experimental ofrece una nueva forma de sumergirse en la vida urbana parisina.
En un París que no deja de reinventarse, el barrio de South Pigalle se ha consolidado en los últimos años como uno de los mejores reflejos de la ciudad contemporánea: creativo, vibrante, con personalidad propia y una mezcla natural entre tradición y modernidad. En este entorno cambiante, superados los años en que Pigalle era sinónimo de “barrio rojo” y cabarets, ahora conviven allí galerías, bares de autor, teatros históricos y una nueva generación de direcciones gastronómicas, donde el grupo hotelero Experimental ha encontrado el escenario perfecto para expresar su visión de la hospitalidad.
Lejos de entender el hotel como un simple lugar de paso, Experimental propone espacios pensados para vivirse, profundamente conectados con su entorno y con una fuerte dimensión lifestyle. Cada proyecto parte de una premisa clara: crear lugares que dialoguen con el barrio, que atraigan tanto a viajeros como a locales y que se integren de forma orgánica en la vida urbana. South Pigalle, con su transformación progresiva y su energía creativa, encaja de manera natural con esta filosofía.
El Grand Pigalle Experimental es uno de los ejemplos más representativos de esta mirada. Instalado en un edificio histórico del distrito 9, el hotel combina elegancia parisina con una sensibilidad contemporánea, donde el diseño juega un papel fundamental. Los interiores, con un cuidado extremo por los materiales, las texturas y la iluminación, transmiten una sensación de sofisticación relajada y un espacio muy acogedor durante la estancia. Cada detalle —desde el mobiliario hasta los objetos decorativos o el sistema de sonido de aire vintage, ideal para escuchar unas notas de jazz— está pensado para generar una experiencia íntima, casi doméstica, que invita a quedarse.
Muchas de las habitaciones ofrecen vistas privilegiadas sobre los tejados de París, reforzando esa sensación de pertenencia a la ciudad, apelando al tópico evocado en películas y series de televisión. La hospitalidad, aquí, se basa en la cercanía, y en un servicio atento como pocos, lejos de artificios innecesarios.
La experiencia se completa en el plano gastronómico con Frenchie Pigalle, el restaurante del hotel, fruto de la colaboración con el reconocido chef Gregory Marchand. Fiel al espíritu del grupo, la propuesta gastronómica apuesta por una cocina accesible pero exigente, basada en producto de calidad, recetas originales y un enfoque claramente local. El ambiente es informal y animado, pensado tanto para huéspedes como para vecinos del barrio, consolidando el restaurante como un punto de encuentro en South Pigalle. Platos bien ejecutados, desde sus inevitables cougères de parmesano y pimienta de Espelette recién hechos, hasta el crudo de vieiras o su cerdo cocido a baja temperatura, se complementan con una tentadora selección de quesos y una cuidada selección de vinos en una atmósfera desenfadada que hacen de Frenchie Pigalle una extensión natural de la filosofía Experimental: disfrutar sin pretensiones, pero con criterio.
Fundado en París, el grupo Experimental se ha convertido en una referencia internacional gracias a su capacidad para reinterpretar la hospitalidad desde una perspectiva cultural, social y creativa. Con hoteles, bares y restaurantes en ciudades clave de Europa y Estados Unidos, el grupo continúa su expansión con nuevas aperturas previstas este año en Oporto, en Portugal, y en Roma, reforzando su presencia en destinos urbanos con fuerte identidad.
