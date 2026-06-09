El hotel de lujo donde se reúne la aristocracia canaria desde hace más de 75 años: un precioso edificio histórico de arquitectura neocolonial levantado cerca de una ciudad preciosa

Dicen que Canarias es un paraíso terrenal, que te enamoras de sus islas en cuanto las pisas y que sus gentes te hacen sentir parte de ellas en todo momento. Se toman la vida "al golpito" y eso se ve en cada rincón del archipiélago. Santa Cruz de Tenerife esconde un secreto en forma de hotel de lujo, el único cinco estrellas de la isla, que llevan eligiendo reyes, actores y artistas más de 75 años: el Iberostar Heritage Grand Mencey.

Su nombre no podría ser más guanche, pues "mencey" era como llamaban los aborígenes de Tenerife a sus jefes o reyes antes de la conquista castellana en el siglo XV. Desde su inauguración en 1950, el hotel, que es propiedad del Cabildo de Tenerife y declarado Bien de Interés Cultural, se convirtió en el punto de encuentro de figuras clave a nivel nacional e internacional. El arquitecto Enrique Rumeu de Armas lo concibió como el "Gran Hotel" de Santa Cruz. Y eso es.

Redacción Viajar

El Gran Hotel de Santa Cruz de Tenerife

Con el tiempo, El Mencey se ha transformado en uno de los edificios más inconfundibles de la isla, gracias a su estilo neocolonial, su elegancia atemporal y su ubicación en pleno centro, junto al parque García Sanabria. Allí se han alojado personalidades como Joan Miró, Camilo José Cela, Elizabeth Taylor, Sofía Loren, Matt Damon o la Familia Real española. En 2011 se incorporó al Grupo Iberostar, modernizó sus 261 habitaciones y creó 30 nuevas suites.

El Gran Hotel refleja el espíritu de la isla a través de su fachada, las balconadas del patio interior canario, sus jardines y tesoros artísticos del patrimonio que se encuentran en sus salones. Además, apuesta por la gastronomía local, con varios espacios donde degustarla. Desde los restaurantes gourmet Papa Negra y Colmado 1917 hasta el Duke Restaurant de cocina fusión, Los Menceys de tipo buffet o Los Laureles y Kon·Tiki a la carta.

Qué ver en la zona

La capital de la isla tinerfeña tiene muchísimos encantos de los que disfrutar, comenzando por el Parque Nacional del Teide, el pico más alto de España, y siguiendo por playas de ensueño como Las Teresitas, el mítico mercado de Nuestra Señora de África, la iglesia de la Concepción o los múltiples restaurantes donde relajarse comiendo papas arrugadas con mojo, queso asado, almogrote o ropa vieja. Y a solo 15 minutos hay un lugar mágico que es Patrimonio Mundial.

La playa de Las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife / Istock / Dark_Eni

Se trata de San Cristóbal de La Laguna, un municipio de gran valor debido a su belleza y autenticidad. Es considerada una de las ciudades más bonitas de todo Tenerife, por sus calles que conservan el trazado del siglo XVI, sus mansiones históricas con fachadas de color pastel y pórticos de piedra y por lo acogedor de su ambiente. Lo más probable es que cuando llegues a La Laguna te encuentres con una urbe que te resulte familiar, y eso es porque se usó como modelo para construir ciudades de Hispanoamérica.

La calle de San Agustín en San Cristóbal de La Laguna / Istock / zoom-zoom

Pasear por sus calles es como viajar en el tiempo 500 años atrás, topándonos con monumentos como la casa Salazar, el antiguo Convento de San Agustín o el Palacio de Lecaro en la calle de San Agustín; así como otros rincones como la plaza del Adelantado, la calle Herradores, el Real Santuario del Santísimo Cristo de La Laguna y sus dos pilares: la única catedral de Tenerife y la iglesia de la Concepción. Tampoco deben olvidarse sus playas, sus mercados y sus restaurantes de comida casera.