El hotel español que acaba de debutar en los Óscar de los resorts de golf: con vistas a Gibraltar, cocina de Estrella Michelín y villas para familias

Con la Semana Santa a nuestras espaldas, muchos viajeros empiezan a buscar el mejor destino para sus vacaciones de verano de 2026. Y, aunque viajar a sitios lejanos puede ser maravilloso, la realidad es que tenemos el paraíso más cerca de lo que imaginamos. Concretamente, hoy viajamos hasta la provincia de Cádiz para descubrir un hotel que, a pesar de llevar tan solo un año y medio abierto, ya atesora un importante palmarés de premios a sus espaldas: nuestro Premio Viajar al Hotel Revelación del Año 2025, una Llave Michelín y, recientemente, ha entrado en el prestigioso ranking World’s Top 100 Golf Resorts de Golf, que le posiciona en la élite internacional del turismo de golf de lujo.

Adriana Fernández

Lo primero que destaca es su ubicación: a quince minutos del aeropuerto de Gibraltar y apenas una hora desde el de Málaga. Nada más llegar, se agradece esa bienvenida al más puro estilo The White Lotus: una bebida infusionada, una toallita para refrescarnos y una recepción majestuosa. Una pared totalmente acristalada nos permite ver el mejor cuadro del mundo: un Mediterráneo que sorprende con sus diferentes tonalidades. Y, en medio del amplio espacio, una fuente con una escultura blanca que recuerda la cola de una ballena.

La recepción cuenta con una pared totalmente acristalada que ofrece unas vistas de excepción. / D.R.

El resort cuenta con 150 habitaciones, 161 suites y 47 villas con piscina y terraza privadas. Y, precisamente sus villas son la joya de la corona. Mimetizándose con el terreno, nos recuerdan a un pueblito andaluz, con sus casitas encaladas que reflejan ese sol que tanto brilla en Andalucía. Las hay para todos los gustos, desde los 600 hasta los más de 1200 metros cuadrados, con hasta 6 habitaciones.

Las villas se distribuyen combinando pisos superiores e inferiores, gracias a lo cual se consigue suficiente privacidad si se comparten con el resto de la familia. En el caso de las suites, se puede elegir entre el piso inferior, que cuenta con una piscina privada y ducha al aire libre, o el nivel superior, que ofrece una amplia terraza perfecta para disfrutar de las vistas.

El resort cuenta con 150 habitaciones, 161 suites y 47 villas con piscina y terraza privadas. / D.R.

Las habitaciones destacan, a primera vista, por su luminosidad y amplitud. Maderas y materiales nobles combinan a la perfección con texturas orgánicas y tonos cálidos. Además, se pueden apreciar algunas piezas seleccionadas por diseñadores españoles, que aportan sofisticación y reflejan la creatividad local.

Fairmont La Hacienda Costa del Sol está a la altura de lo que se espera de un hotel de 5 estrellas, pero, además, hay algunos detalles que sí o sí conviene reseñar. En el baño, los productos de Le Labo ofrecen la fragancia Rose 31, asociada a Fairmont. Y, lo que para mí, como viajera y periodista de viajes que ha estado en cientos de hoteles, lo que realmente hace de un hotel al que voy a volver es, sin lugar a dudas, redoble de tambores: su cama. Hay almohadas para todos los gustos, medidas King Size, un buen colchón, sábanas de hilo egipcio que te hacen descansar como una auténtica faraona, pero, la clave está en el topper. Su cubrecolchón es, de verdad, el mejor que he probado nunca. Tanto es así que me estoy planteando comprarme uno igual, ya que Fairmont tiene web propia en la que vende los productos que se pueden encontrar en sus establecimientos. ¿Lo malo? Que, por ahora, solo envían a Estados Unidos y Canadá.

La experiencia de dormir en una cama del Fairmont La Hacienda Costa del Sol recomiendo no perdérsela. / Matias Vargas Antognelli

Resort de golf de Óscar

Más allá de la cama (y ese topper), Fairmont La Hacienda ya ha conseguido posicionarse como resort de referencia para los amantes del turismo de golf de lujo, entrando en el World’s Top 100 Golf Resorts de Golf. El complejo está ligado a La Hacienda Links Golf Resort, con 36 hoyos repartidos entre dos campos: Links y Heathland. El primero, junto al mar, destaca por sus vistas al Peñón de Gibraltar y África en días despejados, que le convierten en uno de los grandes referentes del golf tanto en la Costa del Sol como en el sur de Europa.

Centro de bienestar: wellness de lujo

Como no todo va a ser golf, el hotel cuenta alberga el Fairmont Spa & Wellness, un espacio de más de 1.800 m² dedicados al bienestar. Entre las instalaciones podemos encontrar saunas, Hamman, piscinas de hidroterapia, gimnasio y áreas de meditación. Además, puede presumir de ser el único spa en la región con instalaciones con vista al mar. Vamos, que la relajación está garantizada.

El complejo está ligado a La Hacienda Links Golf Resort. / Michelle Chaplow

Gastronomía que celebra el Mediterráneo

La dieta Mediterránea, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, está presente en Fairmont La Hacienda Costa del Sol en sus diferentes bares y restaurantes de autor. En El Faro, el viajero emprenderá un viaje por los sabores del sur de España, mientras que en Umbra descubrirá los sabores del mar. Y, si se busca algo especial, DALMAR lleva la impronta del chef Benito Gómez, que cuenta con dos Estrellas Michelín y dos Soles en la Guía Repsol en su proyecto gastronómico de Ronda, Bardal.

En Dalmar, recomendado también por la Guía Michelín, el chef aporta una visión contemporánea de la cocina andaluza. Ingredientes locales y de temporada se ofrecen a través de un menú en constante evolución, pero que cuenta con platos que ya se han convertido en míticos, como su sopa de maíz con aguacate a la brasa o bocados con el atún rojo de Barbate como protagonista. Una propuesta que conviene no perderse y hay que disfrutar con maridaje incluido. Las referencias a vinos tradicionales de Andalucía son una constante que sorprende incluso a aquellos a los que los amontillados, manzanillas y olorosos se nos suelen resistir.

En Dalmar, Benito Gómez aporta una visión contemporánea de la cocina andaluza. / D.R.

En definitiva, Fairmont La Hacienda no es solo un hotel más en la costa del Sol: es un destino en sí mismo, pensado para quienes buscan lujo, calma y experiencias completas. Su combinación de alojamiento, golf, gastronomía y bienestar lo sitúa, sin lugar a dudas, entre los mejores resorts del Mediterráneo con vistas a Gibraltar, cocina de Estrella Michelín y villas para familias.