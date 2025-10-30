Este hotel de la Costa del Sol es un pueblo andaluz en miniatura (y está entre los mejores del mundo)

El complejo no está pensado como un lugar al que ir a dormir, sino como un destino que disfrutar. Además de las habitaciones, que destacan por la luz mediterránea que las baña y la amplitud de sus espacios, el resort de 5 estrellas cuenta con Kids Club y Teens Club, que lo consolidan como opción familiar, y un spa de 1.800 metros cuadrados con vistas panorámicas del mar y la montaña y tratamientos holísticos sellados por Bastien González. El plan de bienestar continúa en el estudio de yoga, su gimnasio y se completa con la cercanía a dos campos de golf.