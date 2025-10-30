Este hotel de la Costa del Sol es un pueblo andaluz en miniatura (y está entre los mejores del mundo)
Una colección de casitas blancas encaladas que miran sobre el mar Mediterráneo, cinco espacios gastronómicos y una vista envidiable son algunos de los motivos por los que hacer de este hotel un destino.
Andalucía es una tierra que engloba muchos mundos. La bandera blanca y verde recoge desde callejuelas empedradas marbellíes hasta las extensísimas playas vírgenes de Cádiz, pasando por una interminable sucesión de coloridos patios interiores, una de las sierras más ricas de España y puertos que relucen bajo la luz que devuelve el mar. Pero, si tenemos que imaginarnos en solo un segundo un pueblo andaluz, la imagen que nos vendrá a todos a la mente seguramente coincida.
Al cerrar los ojos, nos vemos rodeados de pequeñas casitas encaladas, luz mediterránea y, probablemente, con algún comercio local cerca donde se venda la artesanía de la zona. Nos habremos transportado a uno de esos rincones donde el tiempo transcurre con más calma, el descanso después de comer es sagrado y a la mesa se sirve el producto pescado esa mañana o recogido en el campo vecino.
Esta escena es la que se ha recreado en uno de los nuevos hoteles que más han sonado este año. Las villas de Fairmont La Hacienda Costa del Sol han consolidado su reinado no solo como alojamiento, sino como un destino en sí mismo. Y los premios que acumula no son más que otra prueba de ello.
Así es alojarse en Fairmont La Hacienda Costa del Sol
No perdamos de vista las magnitudes: estamos hablando de un resort con 153 habitaciones, 161 suites y 47 villas. Toda una ciudad en miniatura que mira al mar Mediterráneo sobre un alto. Pero no se trata de un resort al uso: aquí la exclusividad y la privacidad priman, y el personal destaca por el trato cercano y delicado que ofrecen los hoteles boutique.
Es precisamente en este último tipo de alojamiento, en las villas, donde se despliega toda la creatividad del centro. Configuradas como un grupito de casas cúbicas encaladas que miran al mar, las villas de La Hacienda se han diseñado replicando los pueblos sureños tradicionales. Todas ellas cuentan con patio y piscina privada; y en cada uno de los alojamientos hay piezas de artesanos locales andaluces que dan voz a la comunidad local al tiempo que conectan al huésped con las raíces del lugar que visita.
Las instalaciones en Fairmont La Hacienda Costa del Sol
El complejo no está pensado como un lugar al que ir a dormir, sino como un destino que disfrutar. Además de las habitaciones, que destacan por la luz mediterránea que las baña y la amplitud de sus espacios, el resort de 5 estrellas cuenta con Kids Club y Teens Club, que lo consolidan como opción familiar, y un spa de 1.800 metros cuadrados con vistas panorámicas del mar y la montaña y tratamientos holísticos sellados por Bastien González. El plan de bienestar continúa en el estudio de yoga, su gimnasio y se completa con la cercanía a dos campos de golf.
La gastronomía en el resort
El hotel cuenta con cinco espacios gastronómicos, todos ellos con gran peso del producto local y exclusividad de producto nacional: El Faro La Hacienda, de cocina andaluza; Umbra Restaurant, mediterráneo; Beach Club, un rincón de descanso junto al mar; Vista Lounge & Terrace, para disfrutar de la puesta de sol con cócteles y aperitivos; y Dalmar, la joya de la corona.
Este último restaurante gastronómico está liderado por Benito Gómez, chef con dos estrellas Michelin por su restaurante Bardal. Al carecer de carta fija, la oferta estacional puede ir evolucionando como reclama el producto y la creatividad de la cocina, pero algunas de sus recetas estrella incluyen guisantes del Maresme, chuleta de Wagyu o atún rojo de Almadraba de Barbate. En conjunto, se trata de una cocina con un respeto absoluto por el protagonismo del producto donde la brasa aporta, pero no disfraza.
Fairmont La Hacienda Costa del Sol, uno de los mejores hoteles del mundo
Desde su apertura de puertas el pasado mes de febrero de 2025, el hotel no ha dejado de recibir alabanzas y galardones. A nuestro propio Premio Viajar al Hotel Revelación del Año 2025 se suma uno de los galardones más importantes del sector: una Llave Michelin, la equivalente hotelera a las famosas estrellas de los restaurantes. Este reconocimiento, que solo juntan unos 7.000 hoteles en todo el mundo, señala aquellos alojamientos realmente especiales con personal excepcionalmente dedicado y cuya experiencia supera a los del mismo rango de precio.
Fairmont La Hacienda Costa del Sol se ubica a una hora de Málaga y a 30 minutos de Marbella, cercano a la urbanización de Sotogrande.
