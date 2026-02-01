Mi experiencia en un retiro para bajar el ritmo (y los learnings que me llevé)

Me di cuenta en momentos muy concretos. En una pausa, por ejemplo, me tumbé en la cama, miré por la ventana, observé el paisaje... y me dormí. Sin esa sensación de “no estoy aprovechando el tiempo”. Aun sabiendo que solo estaría allí dos días, el descanso apareció de forma natural, cuando lo habitual habría sido quedarme viendo reels o actualizando la actualidad. Ahí entendí que muchas veces no es falta de voluntad, sino de contexto. Cuando el entorno deja de pedirte atención constante, el cuerpo y la cabeza se permiten parar solos.