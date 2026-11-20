San Sebastián es un buen destino para una escapada en Navidad: el centro se llena de luces y el mercado navideño invita a pasear entre puestos de artesanía y productos de temporada. El recorrido por el Paseo del Urumea y la plaza Ramón Labayen puede combinarse con una visita a la noria de Alderdi Eder y un paseo junto a la bahía de La Concha. Después, la Parte Vieja ofrece otro de los planes clásicos de la ciudad: detenerse a probar sus pintxos.

La Catedral del Buen Pastor, en el centro de San Sebastián. / Jose Miguel Sanchez

Y si apetece sentarse a la mesa con más calma, Villano Bistró, el restaurante de Intelier Villa Katalina, propone celebrar las fiestas con menús especiales para las principales fechas navideñas. Una dirección en pleno centro donostiarra para organizar una comida familiar, una cena de fin de año o un encuentro con amigos durante la visita.

La escapada permite combinar el ambiente navideño del centro con algunos de los planes más reconocibles de San Sebastián: caminar por el paseo de La Concha, recorrer las calles comerciales y acercarse a la Parte Vieja para probar sus pintxos. También se puede cruzar hacia Gros y la playa de Zurriola, otra forma de asomarse al carácter marinero de la ciudad.

Los chefs de Villano Bistró trabajan en uno de sus platos. / Carlos Ameztoy

Intelier Villa Katalina encaja con quienes buscan moverse a pie, comer bien y descubrir la ciudad desde dentro. Su ubicación permite tener cerca distintos barrios y planes donostiarras, mientras que el hotel ofrece una base cómoda para descansar entre paseos. Una forma de alojarse que conecta con el espíritu de San Sebastián y con la filosofía de Intelier Hotels & Suites, especializada en hoteles urbanos donde la ubicación y la experiencia importan tanto como el descanso.

Menús para las fiestas en San Sebastián

El menú de Nochebuena, por 89 euros, incluye elaboraciones como ravioli de setas, trufa y queso de Iraty; rape asado con velouté de azafrán y cardamomo, y cordero asado y deshuesado con puré cremoso de patata.

Algunos de los platos de la propuesta gastronómica de Villano Bistró. / Carlos Ameztoy

Para despedir el año, el menú de Nochevieja, con un precio de 145 euros, reúne platos como vieira marinada y ahumada con tupinambo y queso Idiazábal, rape asado con boniato y emulsión de cítricos, y suprema de vaca premium guisada en su jugo al vino tinto. La propuesta incluye también una selección de vinos y cava.

Villano Bistró ofrece además menús de Navidad y Año Nuevo por 85 euros, y una comida de Reyes por 64 euros. En esta última, los comensales pueden elegir entre lomo de bacalao asado con alcachofa y vinagreta de jamón ibérico, o magret de pato asado y lacado al jengibre con apionabo y frutos secos. Todos los menús incluyen bodega y café.

Torrija de pan brioche caramelizada con helado de leche y confitura de melocotón. / Carlos Ameztoy

Una experiencia gastronómica para compartir

Una comida o una cena en Villano Bistró también puede convertirse en un regalo para estas fechas: una ocasión para reunirse, descubrir nuevos sabores y compartir tiempo alrededor de la mesa.

El restaurante dispone, además, de opciones para grupos durante el periodo navideño. Empresas, familias y cuadrillas de amigos pueden organizar comidas y cenas en el entorno de Intelier Villa Katalina, con propuestas adaptadas a cada encuentro.