Dormir en un icono arquitectónico: en este hotel de diseño en México podrás vivir rituales de bienestar milenarios, inmersión artística y los atardeceres más bonitos de la Roma

Hay un momento del día en que Ciudad de México adquiere su faceta más magnética, y ese es cuando la tarde empieza a caer. En la Colonia Roma, las jacarandas estiran sus sombras entre cafeterías de especialidad mientras la prisa del día se desacelera. En ese momento exacto, los últimos rayos del sol se reflejan en las cristaleras de ONTO Tanalá, llamando la atención de los viandantes.

Construido en madera y acero, este hotel boutique es una obra maestra de la arquitectura que destaca por sus curvas y grandes ventanales en pleno eje cultural de la Roma Norte. Un magnífico manifiesto de hospitalidad y bienestar que propone cambiar el ruido cosmopolita por un espacio vanguardista de tranquilidad absoluta.

Onto Tonalá, un icono de diseño en Ciudad de México / DR

Un paisaje interior con grandes dosis de diseño

ONTO Tonalá se erige como un oasis de diseño que no olvida el barrio en que se encuentra, conectándose a su creatividad y efervescencia. Cada una de sus estancias han sido pensadas con una gran personalidad. Sus características líneas limpias y techos generosos enmarcan habitaciones que transmiten una poderosa calma.

Calma que se hace más notable en la Wellness Suite, un templo privado creado específicamente para restaurar cuerpo y mente mediante el descanso y el cuidado personalizado. A lo largo de la estancia, los huéspedes pueden experimentar una amplia carta de tratamientos ejecutados por expertos terapeutas, desde un masaje maya que combina la liberación física con una gran reconexión interna a una terapia con piedras volcánicas para eliminar el estrés acumulado y equilibrar el sistema nervioso. Tampoco faltan tratamientos faciales hidratantes y nutritivos con los que devolver la suavidad y el brillo a la piel.

Onto Tonalá, un icono de diseño en Ciudad de México / DR

Para empezar el día, ¿qué tal hacerlo con un café Nespresso en la intimidad de la suite? Será la mejor antesala para disfrutar de los ONTO Mornings, un concepto de desayuno que consiste en una barra con una selección de repostería artesanal recién horneada, un bar de zumos y bocadillos salados.

Onto Tonalá, un icono de diseño en Ciudad de México / DR

El día en la Roma arranca entre coquetas galerías de arte y pequeños estudios diseño. Para dar con los mejores rincones y los planes imprescindibles de Ciudad de México es aconsejable dejarse guiar por el atento servicio de Concierge del hotel. De esta forma, los huéspedes tienen acceso privilegiado a la agenda cultural local, así como a entradas exclusivas para desfiles de moda o conciertos. A todo esto se suman facilidades a base de transporte premium o deliciosas propuestas gastronómicas donde los ingredientes de proximidad son los protagonistas.

Onto Tonalá, un icono de diseño en Ciudad de México / DR

Al atardecer espera The Deck, una enorme terraza de 240 metros cuadrados suspendida sobre la calle Tonalá. Se trata del escenario perfecto para tomar algo o participar en una sesión de meditación con los tejados coloniales de la Roma como telón de fondo. Porque ONTO Tonalá no busca ser un lugar de paso, sino un alojamiento donde sentirse parte del lugar y volver a uno mismo.