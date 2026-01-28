Dormir frente a la fuerza del agua: hoteles con poderosas cascadas a la vista

Hay hoteles que tienen ese privilegio. El de asentarse muy cerca de las más poderosas cataratas del mundo. Las de Iguazú, por ejemplo, compartidas por dos países —Argentina y Brasil—, que si bien es cierto que no son las más altas (la mayor de sus caídas es solo de 82 metros, mientras que el Salto del Ángel, en Venezuela, mide casi un kilómetro), sí ostentan el título (probablemente) de las más deslumbrantes: nada menos que 275 cascadas, generadas por el río del mismo nombre, en un marco de selva y bruma con más de dos mil especies de plantas y con una exótica fauna que incluye monos, coatíes y hasta trece variedades de colibríes. Por algo no solo son Patrimonio Natural de la Humanidad, sino también una de las Siete Nuevas Maravillas Naturales del Mundo.