El doble palacio y castillo medieval transformado en Parador: una joya del renacimiento español con elementos mudéjares y galerías porticadas

Oropesa es una de las villas medievales más destacadas de España y, aparte de un doble castillo espectacular, tiene otros lugares que parecen sacados de un cuento. Algunos de ellos son la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, construida entre los siglos XVI y principios del XVII y declarada Bien de Interés Cultural; el Convento de Nuestra Señora de la Misericordia, fundado en 1618 por el Conde de Oropesa; o las Casas Consistoriales, ubicadas en la Plaza del Navarro, el corazón de la localidad.