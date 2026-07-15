Desayunos gastronómicos: los hoteles a los que viajar para desayunar como un rey

La alta cocina ha llegado al desayuno. Los hoteles cada vez más prestan atención a esta primera comida del día que, de un tiempo a esta parte, se ha convertido en uno de los grandes atractivos de los viajeros y en un motivo en sí mismo para alojarse en hoteles concretos. Si hubo un tiempo en el que el desayuno de hotel era un mero trámite –con cafés torrefactos, bollería industrial, zumos de bote y embutidos de supermercado–, hoy, las propuestas matutinas nos hablan de café de especialidad, bollería artesana, productos locales y hasta desayunos diseñados como menús degustación. De ahí, que no sorprenda a nadie que, el nuevo viajero gastronómico ahora no busque los hoteles por el diseño de sus habitaciones o su spa, y lo haga por sus propuestas de desayunos. Para todos aquellos que quieren disfrutar de esa primera comida del día, he aquí seis propuestas de hoteles donde el desayuno no pasa desapercibido.

El desayuno de CoolRooms Palacio de Atocha / CoolRooms Palacio de Atocha

CoolRooms Palacio de Atocha

En pleno Barrio de las Letras, en un palacio madrileño del año 1852 aparece CoolRooms Palacio de Atocha, un hotel boutique que ha convertido el desayuno en un auténtico ritual gastronómico que se disfruta en su jardín interior, rodeado de naturaleza y con la piscina a sus pies. Y es ahí, en medio de este oasis silencioso en el corazón de Madrid donde se vive esta propuesta a la carta que gira alrededor del producto y pensando en el bienestar del comensal. Aparecen zumos detox hechos en casa, fruta fresca de temporada, bollería y panes artesanos de su obrador, tablas de embutidos, fiambres y quesos, elaboraciones saludables –como bowl de Açaí, tostada de hummus, pancakes de avena y plátano…– y una selección de platos calientes elaborados con huevos ecológicos como huevos benedictinos, tostadas de aguacate tortillas o huevos al gusto.

El desayuno de Castilla Termal Monasterio de Valbuena / Castilla Termal Monasterio de Valbuena

Castilla Termal Monasterio de Valbuena

Dormir en un monasterio cisterciense del siglo XII ya es, por sí mismo, una experiencia singular. Sin embargo, el hotel termal Castilla Termal Monasterio de Valbuena ubicado en el histórico Monasterio de Santa María de Valbuena, en plena Ribera del Duero, ofrece mucho más: un desayuno único, considerado uno de los mejores de hotel de España, que lleva a los huéspedes a un viaje por los sabores de Castilla y León a través de sus productos más emblemáticos. La propuesta, que se enfoca claramente por el producto de proximidad y por una cocina conectada con el territorio, destaca por la presencia de quesos castellanos, embutidos ibéricos, repostería tradicional, panes artesanos y productos vinculados al entorno vinícola de la Ribera. No faltan frutas frescas, platos calientes preparados al momento y especialidades locales que permiten entender el paisaje castellano desde primera hora de la mañana.

El desayuno de Molino de Alcuneza / Molino de Alcuneza

Molino de Alcuneza

En un antiguo molino harinero del siglo XV reconvertido en hotel Relais & Châteaux y rodeado de campos de cereal y naturaleza se encuentra, el hotel boutique Molino de Alcuneza. Ubicado a pocos minutos de Sigüenza, este espacio que cuenta en su interior con un restaurante homónimo en manos del chef Samuel Moreno –reconocido con estrella Michelin y Verde–, el desayuno es una oda al producto y al territorio. Aquí todo gira alrededor del pan, las masas y el producto de cercanía en un formato de desayuno degustación que incluye bollería casera, panes elaborados con harinas de la zona, zumos naturales, mermeladas artesanas, huevos al gusto y embutidos locales. Y es que esta propuesta matinal de Molino de Alcuneza funciona como una prolongación natural de su propuesta culinaria de alta cocina rural.

El desayuno del gHotel Boutique Casa Cacao / Hotel Boutique Casa Cacao

Hotel Boutique Casa Cacao

Si existe un hotel en España donde el desayuno se ha transformado en objeto de peregrinación gastronómica, ese es Hotel Boutique Casa Cacao, un hotel impulsado por los hermanos Roca que combina hotel boutique, obrador de chocolate y cafetería en pleno centro histórico de Girona. Y, siendo de estos tres hermanos archiconocidos en el mundo gastronómico, su desayuno no podía no ser especial. Concebido en formato de menú degustación matinal, que se sirve en el comedor de La Terrassa –un espacio espectacular con vistas a la ciudad de Girona–, su desayuno/brunch es una propuesta basada en productos locales y de temporada que da especial importancia y visibilidad a los pequeños productores de la zona. Por aquello de estar ubicado en un obrador, la pastelería y el cacao son los grandes protagonistas de la mesa, aunque la propuesta va mucho más allá del dulce. El desayuno comienza con una copa de espumoso y algunas elaboraciones saladas: paté de campaña artesanal, jamón ibérico con pan de coca y tomate, focaccia, su conocido huevo villaroi y su canelón de pularda con salsa de foie. Le sigue un bowl de yogur ecológico y fruta fresca con chocolate. Y, para terminar el apartado dulce, su torre dulce coronada por macarons, brownies y xuixo Casa Cacao. Además, este brunch está abierto al público, por lo que no hace falta alojarse en el hotel para ir a disfrutarlo.