Desayunar como John Lennon o aprender a pinchar como David Guetta: los hoteles musicales más alucinantes de España

Otra novedad ibicenca es el reformado y rebautizado Destino Pachá, ahora Destino Five, que sube de cuatro a cinco estrellas. El listón de sus fiestas, en cambio, no se puede subir más. Ahí estarán todos los jueves, en la cima de Cap Martinet, Marco Carola y los adictos a su Music On Daytime, la versión diurna y al aire libre de la que se organiza todos los viernes en la discoteca Pachá. Para los partidarios del hágaselo-usted-mismo, en el hotel OKU Ibiza se imparten talleres de DJ y en su Signature Suite hay un salón con cabina y bar para practicar lo aprendido. Y para los que prefieren que un profesional se ocupe de todo, en el Amàre Ibiza —como en el de Marbella y en el de Sancti Petri—, hay un music curator, DJ Alex Kentucky, que elige desde el hilo musical de la recepción —chill house y vocal deep house— hasta las playlists por estado de ánimo que el huésped oye cuando está a tope en el gimnasio o llorando en la cama porque no ha perdido un gramo. Estoy gordo, de Luis Prado, no suena. Pero debería.