Desayunar como John Lennon o aprender a pinchar como David Guetta: los hoteles musicales más alucinantes de España
Desayunar como John Lennon, aprender a pinchar como David Guetta y tocar una Fender como Jimi Hendrix encima de la cama. ¿Y visitar el Reina Sofía? No, ahí seguirá mañana.
Hay viajeros que aborrecen la música, que van en el coche con la radio apagada y en el avión sin cascos, en plan rawdogging, como el machote de Haaland. Viajeros que, al desayunar en el hotel, hacen quitar el hilo musical, desenchufan la tostadora giratoria y, cuando el silencio es ya absoluto, tuercen el morro porque sienten el ritmo —pum-pum, pum-pum— de su caja torácica. ¡Ay, corasón traisionero! A esos viajeros no se les ha perdido nada en la playa ibicenca d’en Bossa, donde se concentran un montón de discotecas siempre al borde del tumulto y de hoteles —como el Hard Rock y el Ushuaïa— donde la música no es que esté incluida, es que te la pinchan en la vena auricular.
En abril, el antiguo The Ushuaïa Tower reabrió como The Unexpected Ibiza Hotel, manteniendo el espíritu disco, pero elevando el volumen de las experiencias y de la exclusividad, con propuestas como Sky Dance —bailarines realizando coreografías aéreas en la fachada—, Flamentronic —actuaciones de flamenco electrónico— o Drum Drops —un batería dándolo todo en mitad de un espectáculo acuático–. Además, la suite I’m On Top of the World está equipada con amplificadores, altavoces y un subwoofer para poder invitar a un DJ a una sesión privada. Se van a enterar los de abajo…
Otra novedad ibicenca es el reformado y rebautizado Destino Pachá, ahora Destino Five, que sube de cuatro a cinco estrellas. El listón de sus fiestas, en cambio, no se puede subir más. Ahí estarán todos los jueves, en la cima de Cap Martinet, Marco Carola y los adictos a su Music On Daytime, la versión diurna y al aire libre de la que se organiza todos los viernes en la discoteca Pachá. Para los partidarios del hágaselo-usted-mismo, en el hotel OKU Ibiza se imparten talleres de DJ y en su Signature Suite hay un salón con cabina y bar para practicar lo aprendido. Y para los que prefieren que un profesional se ocupe de todo, en el Amàre Ibiza —como en el de Marbella y en el de Sancti Petri—, hay un music curator, DJ Alex Kentucky, que elige desde el hilo musical de la recepción —chill house y vocal deep house— hasta las playlists por estado de ánimo que el huésped oye cuando está a tope en el gimnasio o llorando en la cama porque no ha perdido un gramo. Estoy gordo, de Luis Prado, no suena. Pero debería.
En el madrileño Barceló Imagine, el que sí que suena es Lennon. En su Sala Cavern, que evoca la atmósfera del mitiquísimo club de Liverpool, hay vinilos, libros sobre los Beatles y una selección de guitarras. Y a la hora del desayuno, se puede recrear el que John compartió con Yoko en la habitación del hotel donde compuso a principios de 1971 Imagine, tomando lo que más le gustaba a él: té negro inglés, panqueque de arándanos, Corn Flakes de Kellogg’s y sopa Campbell. Si no nos mata una bala, como a nuestro ídolo, lo hará este old-fashioned breakfast. Bien vivos y desayunados han venido Soleá Morente, Tulsa, Mikel Erentxun, Anni B Sweet, La Bien Querida, Ariel Rot y otros artistazos al Imagine Music Fest, que se celebra aquí desde 2019.
Tampoco es pequeña la lista de los que han pasado ya por UMusic Madrid, un hotel de apenas dos años, cinco estrellas, 130 habitaciones y 898 butacas, las del renacido Teatro Albéniz, que está a un tiro de disco de vinilo de la puerta del Sol. Aquí se han celebrado las dos últimas ediciones del Universal Music Festival, se ha puesto en marcha este año un concurso de bandas —Vivo Back to Bands— y se puede reservar directamente una habitación junto a una entrada para un musical o un concierto.
Estar en el corazón y en el tímpano de Madrid es algo que UMusic comparte con Hard Rock, que abrió sus puertas en el barrio de Atocha en julio de 2021, un año antes de hacerlo en Marbella y cinco y siete después que en Tenerife e Ibiza. Tiene 161 habitaciones y música por todas partes: hasta el brunch se sirve en el estuche de una guitarra. El programa Rock Om combina yoga con diferentes ritmos y The Sound of Your Stay permite personalizar la banda sonora de la estancia escuchando vinilos en la habitación con un tocadiscos Crosley o tocando una guitarra Fender con amplificador y auriculares Marshall, algo —esto último— que agradecen no ya los vecinos de al lado, sino los visitantes del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que está enfrente. La verdad es que los huéspedes no suelen cruzar la calle, ni miran el tiempo que va a hacer, sino el calendario repleto de eventos del hotel: happenings, sesiones, conciertos…
Para el final hemos dejado tres hoteles musicales que, comparados con los anteriores, son un pelín clásicos, como un arpa al lado de una mesa de mezclas: el Amadeus de Sevilla, el Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria y el Urso de Madrid. Arpas, pianos, violines, chelos y habitaciones insonorizadas para tocarlos tiene el primero, que ocupa cuatro casas señoriales dieciochescas del barrio de Santa Cruz, el que inspiró las óperas de Bizet, Rossini y —sí— Mozart. En el segundo hotel se celebra desde hace cinco años el Festival Santa Catalina Classics, que esta edición abre el 9 de julio la gran diva del siglo XXI, la soprano Anna Netrebko. Y en el lobby bar del tercero, todos los días, de 19:00 a 22:00, el pianista arranca suspiros de emoción a los melómanos que se comen sus dedos saltarines con la mirada, entre sorbo y sorbo de alguno de los mejores champanes del mundo. Igualito que en el Ushuaïa y en el Pachá.
