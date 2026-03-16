La llaman la “ciudad del vino de España": tiene una cascada de oro y plata, un balneario de vinoterapia y es el hermano pequeño del Guggenheim
Ostenta el título a la mejor bodega del mundo de 2024 y su interior ofrece una experiencia inigualable.
España es uno de los países productores de vino por excelencia, ocupando consistentemente el tercer puesto mundial detrás de Italia y Francia. Por eso, uno de los mejores planes que hacer en él es visitar alguna de sus bodegas y ver cómo funciona una empresa especializada en la industria vinícola.
En la provincia de Álava se encuentra una bodega que, aparte de haber sido reconocida por la clasificación World’s Best Vineyards como la mejor del mundo en 2024, también ha logrado llevarse la medalla de plata en en 2021, 2022 y 2023. Es conocida como la “ciudad del vino”, y cuenta con uno de los mejores hoteles de lujo en España.
Una ciudad dentro de una bodega
Hablamos de las Bodegas Marqués de Riscal, la única bodega española que ha conseguido hasta ahora formar parte del ‘Paseo de la Fama’ de los vinos. Fue una de las pioneras en la apertura al público y, desde 2006, cuenta con la Ciudad del Vino Marqués de Riscal, un recorrido único con el que la familia Hurtado de Amézaga y Armada ofrece una experiencia inigualable a todo aquel que les visite.
Esta ciudad consiste en un viaje desde la construcción de la bodega hasta la actualidad, pudiendo ver cómo ha cambiado todo con el paso del tiempo. En su centro se encuentra la Plaza del Reloj, donde se puede ver la Bodega Original, construida en 1860 y con la Botellería de vinos antiguos en su interior. Muy cerca de ella está El Palomar, que fue la primera ampliación de la bodega en 1883 y hoy en día es donde se elaboran los vinos premium.
Un hotel lleno de lujo
Aparte de un recorrido histórico, la bodega ofrece una experiencia de lujo gracias al Hotel Marqués de Riscal, considerado hermano del Museo Guggenheim de Bilbao debido a que los dos han sido diseñados por Frank O. Gehry, un arquitecto canadiense. Por la forma en la que está diseñada su fachada y los colores utilizados, da la impresión de que tiene cascadas de oro, plata y tonos rosados.
Pertenece a la cadena Marriot International y cuenta con 61 habitaciones, 10 de ellas suites, diferentes y únicas que se dividen en 2 edificios unidos por una pasarela volada. Además, el hotel ofrece infinidad de servicios como salas para reuniones y conferencias, varios restaurantes como el Restaurante Gastronómico o una tienda para llevarse un recuerdo a casa, entre otros.
El lugar perfecto para relajarse
Una de las joyas de la corona del hotel es su spa, el cual está especializado en la vinoterapia ofreciendo tratamientos enfocados en el uso de la uva y otros ingredientes naturales como aceites esenciales, el azúcar moreno o la miel. Si durante tu estancia en la bodega quieres relajarte y olvidarte del estrés, el Spa Vinothérapie Caudalie es un imprescindible.
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