La llaman la “ciudad del vino de España": tiene una cascada de oro y plata, un balneario de vinoterapia y es el hermano pequeño del Guggenheim

Esta ciudad consiste en un viaje desde la construcción de la bodega hasta la actualidad, pudiendo ver cómo ha cambiado todo con el paso del tiempo. En su centro se encuentra la Plaza del Reloj, donde se puede ver la Bodega Original, construida en 1860 y con la Botellería de vinos antiguos en su interior. Muy cerca de ella está El Palomar, que fue la primera ampliación de la bodega en 1883 y hoy en día es donde se elaboran los vinos premium.