El castillo atrapado en un meandro del río Júcar: una fortaleza inexpugnable rodeada de agua y murallas triples que hoy funciona como uno de los alojamientos más exclusivos de España
Tiene cientos de años y está declarado Conjunto Histórico-Artístico.
Hay lugares que, por mucho que los veas en fotos o los visites en persona, cuesta creer que son reales. Cuentan con una belleza y un encanto tan especial que parecen sacados de un cuento de hadas. Esto es lo que le sucede a un castillo de Castilla-La Mancha, un edificio que, si no supieras que está en España, pensarías que es obra de Walt Disney.
Está rodeado por un meandro del río Júcar que le da un encanto impresionante y, aunque durante años fue una fortaleza inexpugnable, hoy en día es un hotel de 4 estrellas perteneciente a la lista de Paradores Nacionales. Si quieres dormir en él, solo debes dirigirte a la provincia de Cuenca, donde podrás vivir una experiencia exclusiva.
Una joya sacada de un cuento
Se trata del Castillo del Marqués de Villena, situado en el pueblo de Alarcón. Tanto el pueblo como el castillo están declarados Conjunto Histórico-Artístico y, aunque la construcción actual fue levantada sobre una previa fortaleza árabe del siglo VIII, tras ser asediada en el año 1184 por las tropas de Alfonso VIII se ordenó su reconstrucción, convirtiéndose en un punto clave para el avance cristiano en la Reconquista y para defender la frontera entre Castilla y Aragón.
Su mayor esplendor tuvo lugar entre los siglos XV y XIX, época en la que pertenecía al marquesado de Villena, y su ubicación en lo alto de un terreno lo convierte en un claro ejemplo de la arquitectura militar al ser un lugar inexpugnable. Además, al estar rodeado por un meandro del río Júcar cuenta con un foso natural impresionante.
Una defensa impresionante
Aunque cuenta con un predominante estilo gótico visible principalmente en sus muros de mampostería, también cuenta con algunos elementos renacentistas como su Torre del Homenaje, con un carácter sobrio y robusto. Además, la fortaleza cuenta con un gran sistema de defensa visible nada más entrar en ella, ya que para acceder hay que pasar por sus 3 recintos amurallados consecutivos y sus correspondientes puertas de acceso: la del Campo, la del Calabozo y la del Bodegón.
Experiencias que hay que vivir
Desde 1966 está abierto al público como Parador Nacional, un lugar en el que podrás vivir una experiencia única y sentirte durante al menos una noche un personaje de Disney. Si no quieres alojarte en él, te recomendamos que si tienes la oportunidad al menos visites su restaurante, donde podrás probar platos de la cocina conquense tradicional como el guiso manchego, la perdiz en escabeche o el morteruelo mientras los acompañas de un buen vino manchego.
- La ciudad favorita de los mayores de 50 años para hacer un viaje es el paraíso de las ostras: arquitectura neoclásica, un barrio Patrimonio de la Humanidad y ambiente sofisticado
- La ciudad más bonita de España celebra en primavera un Patrimonio Inmaterial de la Unesco: tiene un bosque de columnas, una joya califal, y es accesible desde cualquier punto de España
- El paseo marítimo favorito de la aristocracia española es una joya de la Belle Époque: en una ciudad balneario, entre palacios Art Decó y jardines que miran al mar, dicen que es “el más bello del mundo”
- La estación de tren más bonita de España es el “Titanic de los Pirineos”: de estilo palacial modernista, es Bien de Interés Cultural, fue clave en la II Guerra Mundial y puedes visitarla en su tren original
- La ciudad preferida por la clase media para viajar en 2026 es la joya del Cantábrico: está enclavada entre el mar y la montaña, y su palacio fue la antigua residencia vacacional de Alfonso XIII
- El castillo medieval más antiguo de España es conocido como la 'fortaleza de los siete reyes' : tiene una muralla con forma de elipse y fue construido en el siglo X
- El castillo más bonito de España es una joya del arte neogótico: está en un bosque tropical junto a una Reserva de la Biosfera, es del siglo XIII y parece sacado de Baviera
- La isla con la mayor densidad de yacimientos arqueológicos del mundo está en España: reconocida por la UNESCO, tiene 32 espacios representativos, un enigma de 13 toneladas y su propia “Pompeya”