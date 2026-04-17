El castillo atrapado en un meandro del río Júcar: una fortaleza inexpugnable rodeada de agua y murallas triples que hoy funciona como uno de los alojamientos más exclusivos de España

Hay lugares que, por mucho que los veas en fotos o los visites en persona, cuesta creer que son reales. Cuentan con una belleza y un encanto tan especial que parecen sacados de un cuento de hadas. Esto es lo que le sucede a un castillo de Castilla-La Mancha, un edificio que, si no supieras que está en España, pensarías que es obra de Walt Disney.

Uno de los castillos más impresionantes de España / Istock / Sloot

Está rodeado por un meandro del río Júcar que le da un encanto impresionante y, aunque durante años fue una fortaleza inexpugnable, hoy en día es un hotel de 4 estrellas perteneciente a la lista de Paradores Nacionales. Si quieres dormir en él, solo debes dirigirte a la provincia de Cuenca, donde podrás vivir una experiencia exclusiva.

Adriana Fernández

Una joya sacada de un cuento

Se trata del Castillo del Marqués de Villena, situado en el pueblo de Alarcón. Tanto el pueblo como el castillo están declarados Conjunto Histórico-Artístico y, aunque la construcción actual fue levantada sobre una previa fortaleza árabe del siglo VIII, tras ser asediada en el año 1184 por las tropas de Alfonso VIII se ordenó su reconstrucción, convirtiéndose en un punto clave para el avance cristiano en la Reconquista y para defender la frontera entre Castilla y Aragón.

Su mayor esplendor tuvo lugar entre los siglos XV y XIX, época en la que pertenecía al marquesado de Villena, y su ubicación en lo alto de un terreno lo convierte en un claro ejemplo de la arquitectura militar al ser un lugar inexpugnable. Además, al estar rodeado por un meandro del río Júcar cuenta con un foso natural impresionante.

El Castillo del Marqués de Villena rodeado por el río Júcar / Istock / AndresGarciaM

Una defensa impresionante

Aunque cuenta con un predominante estilo gótico visible principalmente en sus muros de mampostería, también cuenta con algunos elementos renacentistas como su Torre del Homenaje, con un carácter sobrio y robusto. Además, la fortaleza cuenta con un gran sistema de defensa visible nada más entrar en ella, ya que para acceder hay que pasar por sus 3 recintos amurallados consecutivos y sus correspondientes puertas de acceso: la del Campo, la del Calabozo y la del Bodegón.

El Parador de Alarcón, en la provincia de Cuenca / Istock / valilung

Experiencias que hay que vivir

Desde 1966 está abierto al público como Parador Nacional, un lugar en el que podrás vivir una experiencia única y sentirte durante al menos una noche un personaje de Disney. Si no quieres alojarte en él, te recomendamos que si tienes la oportunidad al menos visites su restaurante, donde podrás probar platos de la cocina conquense tradicional como el guiso manchego, la perdiz en escabeche o el morteruelo mientras los acompañas de un buen vino manchego.