Dormir a dos minutos del Obradoiro o frente al Duero: así es la ruta de hoteles que conecta el Camino de Santiago con el diseño

En Santiago, el Hotel Carrís Casa de la Troya sitúa al viajero en pleno corazón histórico, a un paso de la Praza do Obradoiro. En A Coruña, el Carrís Marineda apuesta por una zona comercial bien conectada. En Ourense, el Carrís Cardenal Quevedo funciona como base perfecta para descubrir los Cañones del Sil y la Ribeira Sacra.