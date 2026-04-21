Así es dormir en la cala más íntima de la Costa Brava: lujo, sostenibilidad y nostalgia por los veranos de la infancia

La Costa Brava tiene esa capacidad de devolvernos los veranos de infancia, con sus caminos al borde del mar cobijados por pinos y sus encantadoras calas escondidas. En una de ellas se encuentra un hotel que redefine el concepto de vacaciones, mostrándose como esa casa frente al mar con la que todos soñamos.

Hotel Cala del Pi, un refugio de diseño en la Costa Brava / DR

Tras una reciente renovación integral, Hotel Cala del Pi Beach Retreat, perteneciente a Sallés Hotels, muestra mejor que nunca esa forma de entender el lujo desde la calma y la conexión con el entorno, sin olvidarse de la sostenibilidad. Su enfoque exclusivo para adultos refuerza esa sensación de tranquilidad, tan solo irrumpida por el murmullo del Mediterráneo y el suave susurro de los pinos.

Ubicado en la localidad de Platja d´Aro, lo primero que se siente al llegar al hotel es la brisa marina impregnando de notas salinas el lugar. Algo que se hace especialmente evidente en las zonas comunes, en los jardines con piscinas y en las habitaciones, todas con terrazas con vistas a los azules hipnóticos de la Costa Brava.

Una de las suites en Cala del Pi, cuya terraza mira sobre la Costa Brava / DR

El diseño interior impulsa esa idea de refugio marinero al que acabamos de llegar, gracias a sus tonos suaves y materiales cálidos, con la madera, la piedra y los tejidos naturales como base para hacer del alojamiento luminoso y completamente acogedor. Una equilibrada decoración entre lo clásico y lo actual completa los diferentes espacios pensados para favorecer el descanso en todo momento.

El hotel de la Costa Brava que parece una casa en la playa

El mayor privilegio del Hotel Cala del Pi es su acceso directo a una de esas seductoras calitas de la Costa Brava donde el agua cristalina baña arenas doradas, así como las formaciones rocosas que la flanquean.

No hay nada como empezar el día presenciando el amanecer sobre el Mediterráneo. Seguir con un refrescante baño estival para luego dejarse llevar por un buen libro o sumergirse en cualquiera de las dos piscinas del hotel, harán que la estancia se convierta en desconexión absoluta.

Las zonas comunes del edificio principal del hotel / DR

La gran novedad de la nueva etapa de Cala del Pi es Sa Lluna, un chalet independiente situado junto al edificio principal, que redefine la propuesta de alojamiento para ofrecer una experiencia mucho más íntima aún, reforzando la idea de estar en tu propia casa de vacaciones.

El espacio alberga tres suites con amplias terrazas panorámicas. En el jardín se extienden camas balinesas y hamacas alrededor de una placentera piscina. Este lugar es el punto de partida ideal para iniciar el Camí de Ronda, un agradable paseo que discurre junto al mar, ya que cuenta con conexión directa a esta maravillosa red de senderos históricos.

El hotel se encuentra en un entorno privilegiado / DR

La gastronomía y el bienestar en Cala del Pi

El restaurante Almarí, con su cuidada cocina de autor, pone en valor los sabores del Emportà con toques creativos.

Las comidas tienen su espacio reservado en El Tastet, con una propuesta fresca pero siempre basada en productos de proximidad. En este mismo espacio, los desayunos resultan memorables, con una gran variedad de deliciosos platos de bufé y a la carta.

Comer con vistas a la Costa Brava / DR

Para terminar de desconectar, Lacalm es el lugar. Este spa rediseñado completamente, está inspirado en la naturaleza del entorno, con distintos jacuzzis, saunas y duchas y tumbonas térmicas. Pero en Cala del Pi hay experiencias que elevan el concepto de la serenidad a otro nivel, como los masajes del spa, que incorporan el sonido del mar como parte del tratamiento. En ellos utilizan sacos de arena caliente, evocando la sensación de la arena al sol sobre la piel. Rituales para relajarse, sí, pero también para conectar emocionalmente con el entorno.

Así es el nuevo espacio de bienestar del hotel / DR

Más allá de esta inmersión absoluta en la calma, el exclusivo alojamiento apuesta por un turismo responsable, avalado por el certificado Biosphere 2025, porque la sostenibilidad, desde la optimización del consumo de recursos hasta la apuesta por proveedores locales, es parte esencial de este proyecto con el que vivir el lujo de experimentar tu propia casa en la Costa Brava.