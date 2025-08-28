El beach club más espectacular de España está en un precioso pueblo costero de Girona: una oda al lujo silencioso

Esa necesidad de estar en la playa trasciende los límites del verano gracias a este tipo de alojamientos. Hay un número importante de beach clubs repartidos por el país, sobre todo en las costas de Ibiza y las de Marbella. Pero hoy vamos a descubrir uno menos conocido que se ubica junto a una preciosa cala de Gerona. Más concretamente, en la localidad de Lloret de Mar.