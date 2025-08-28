El beach club más espectacular de España está en un precioso pueblo costero de Girona: una oda al lujo silencioso
Unas vacaciones en un beach club son sinónimo de relajación máxima, sobre todo en uno tan espectacular como este.
Un beach club se caracteriza por su exclusividad a la hora de ofrecer experiencias completas de ocio y relax combinadas con playa, piscina, gastronomía, música y eventos. Todo en un ambiente donde se respira sofisticación y glamour. Son destinos en sí mismos y los lugares perfectos para aquellas personas que buscan un viaje de cinco estrellas sin salir de España.
Esa necesidad de estar en la playa trasciende los límites del verano gracias a este tipo de alojamientos. Hay un número importante de beach clubs repartidos por el país, sobre todo en las costas de Ibiza y las de Marbella. Pero hoy vamos a descubrir uno menos conocido que se ubica junto a una preciosa cala de Gerona. Más concretamente, en la localidad de Lloret de Mar.
Un beach club donde disfrutar sin límites
Este beach club tiene todo lo necesario para desconectar y descansar de la manera más privada posible. Es una auténtica oda al lujo silencioso y un lugar donde estar en contacto con la naturaleza. Se trata del Beach Club SantaMar, ubicado en el Hotel Santa Marta de cinco estrellas. Desde la web oficial lo denominan "un oasis de serenidad", un espacio "idílico" en la playa de Santa Cristina.
Entre sus servicios están el Restaurante SantaMar, el Bar SantaMar, dos piscinas, zona de masajes y pistas de tenis. Una de esas piscinas es Infinity y está reservada exclusivamente para adultos. Por otro lado está la zona Serenity, rodeada de naturaleza y alejada de la piscina, donde es posible disfrutar de masajes de 45 minutos de duración en solitario o en pareja.
En el restaurante ofrecen una gran variedad de productos de proximidad como mero, bogavante, langosta, cigalas, carabineros, rodaballo o gambas de Blanes. Mientras que en el bar es posible disfrutar de un buen cóctel con unas espectaculares vistas al mar. Es ese lugar "donde la 'dolce vita' y el 'dolce far niente' se dan la mano", en palabras del propio club.
Cómo es el hotel
Además, las habitaciones del hotel Santa Marta son ideales para relajarse durante el tiempo que no se pasa en el beach club. Hay dos tipos: con vistas al Mediterráneo y la posibilidad de escuchar el eco de las olas desde la terraza; y en mitad del bosque de pino mediterráneo para disfrutar de la frescura natural. Cada una de ellas incluye todo tipo de servicios que se pueda imaginar.
Desde allí se pueden reservar visitas, acudir al spa, jugar al golf, alquilar barcos, hacer actividades acuáticas, hacer enoturismo. Aunque cuando se está en el beach club, lo único que apetece es olvidarse de todo entre el mar y el bosque, encontrar el punto más álgido del bienestar propio y sentir que estamos recibiendo el excelente trato que siempre nos hemos merecido.
Síguele la pista
Lo último