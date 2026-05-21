Be Mate refuerza su apuesta por Málaga con tres nuevos alojamientos para vivir la ciudad como un local

Málaga lleva años demostrando que es mucho más que una escapada de sol y playa. La ciudad ha sabido reinventarse como destino cultural, gastronómico y urbano sin perder su carácter mediterráneo. A sus museos, su centro histórico, su litoral y su intensa vida de barrio se suma ahora una nueva forma de alojarse: apartamentos turísticos gestionados de manera profesional, pensados para quienes quieren descubrir la ciudad con la comodidad de un hogar y la calidad de un hotel.

En este contexto, Be Mate refuerza su presencia en Málaga con la apertura de tres nuevos edificios entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. Con estas incorporaciones, la compañía se consolida como uno de los principales operadores profesionales de edificios completos de apartamentos turísticos en la ciudad.

La apuesta no es casual. Be Mate inició su actividad en Málaga en 2020 con Be Mate Málaga Centro, un primer activo que permitió a la compañía conocer de cerca el comportamiento de la demanda, la estacionalidad y el perfil del viajero que elige la capital de la Costa del Sol. Desde entonces, el crecimiento ha sido progresivo y selectivo, siempre vinculado a ubicaciones con personalidad propia.

Tres formas de alojarse en Málaga

Las nuevas aperturas responden a tres maneras distintas de vivir la ciudad. Be Mate Málaga Catedral, situado en la calle Don Juan, se encuentra junto a uno de los grandes iconos monumentales de Málaga y permite alojarse en pleno corazón histórico, a pocos pasos de la Catedral, la calle Larios y los principales espacios culturales.

Be Mate Playa, en Pedregalejo, mira hacia una Málaga más marinera y relajada. Este antiguo barrio de pescadores, conocido por sus playas urbanas, sus chiringuitos y sus casas bajas frente al mar, se ha convertido en una de las zonas más apetecibles para quienes buscan combinar ciudad y litoral.

Por su parte, Be Mate Málaga Soho se ubica en la calle Casas de Campos, dentro del distrito Soho, uno de los barrios más creativos de la ciudad. Arte urbano, galerías, restaurantes, espacios culturales y una atmósfera cosmopolita definen este enclave, perfecto para quienes prefieren una Málaga contemporánea y con pulso local.

Una estrategia basada en datos

“Nuestra expansión en Málaga responde a una estrategia clara basada en datos”, señala Cristian Flórez, presidente de Be Mate. Según explica, los datos internos de la compañía muestran que Málaga se sitúa de forma recurrente entre los destinos más demandados por sus clientes internacionales, especialmente por viajeros estadounidenses, británicos e italianos.

El modelo de Be Mate se apoya en el análisis continuo de la demanda por ciudades, barrios y tipologías de producto. La compañía estudia dónde quieren alojarse sus clientes, qué zonas concentran mayor interés y qué tipo de estancia encaja mejor con cada destino. En el caso de Málaga, la respuesta ha sido clara: la ciudad aparece de forma constante entre las más solicitadas, lo que justifica una apuesta sostenida y de largo plazo.

Apartamentos con alma de barrio

Frente a otros modelos de alojamiento más dispersos, Be Mate trabaja con edificios completos gestionados de forma profesional. Esto permite mantener estándares homogéneos de calidad, optimizar la operación y favorecer una integración más ordenada con el entorno urbano.

La propuesta busca que el huésped experimente Málaga casi como un residente más. No se trata solo de dormir en la ciudad, sino de formar parte de su ritmo cotidiano: comprar en comercios de proximidad, desayunar en cafeterías del barrio, descubrir restaurantes locales y moverse por la ciudad desde ubicaciones bien conectadas.

Este enfoque conecta con una tendencia cada vez más presente en los viajes urbanos: estancias más cómodas, flexibles y personalizadas, pero también más responsables con el destino. Be Mate defiende un modelo alejado del turismo de bajo valor y orientado a viajeros con mayor gasto medio, estancias de calidad y una relación más natural con la vida local.

Málaga, mercado estratégico para Be Mate

Este año, la compañía estima recibir en torno a 45.000 clientes en Málaga, una cifra que refuerza el peso de la ciudad dentro de su estrategia de crecimiento. Con presencia en varias ciudades europeas y más de una década de experiencia en hospitality urbano, Be Mate mantiene Málaga como uno de sus mercados clave.

La combinación de patrimonio, cultura, playa, gastronomía y conectividad internacional ha situado a la capital malagueña entre los destinos urbanos más atractivos del sur de Europa. Y ahora, con estas nuevas aperturas, Be Mate amplía las posibilidades de alojarse en la ciudad desde tres perspectivas distintas: el centro monumental, el litoral de Pedregalejo y la energía creativa del Soho.

Para quienes busquen una escapada urbana con sabor mediterráneo, Málaga es una apuesta segura en cualquier época del año. La ciudad combina patrimonio, playa, gastronomía y una agenda cultural cada vez más potente, pero su verdadero encanto aparece cuando se recorre sin prisas, saltando del centro histórico al mar y de los museos a los bares de barrio.

Por eso, alojarse en un apartamento bien ubicado puede ser una buena forma de descubrirla desde dentro. Be Mate permite elegir entre tres Málagas complementarias: la monumental, junto a la Catedral; la marinera, en Pedregalejo; y la más creativa, en el Soho. Tres opciones para distintos tipos de viajero, pero con una misma idea de fondo: vivir la ciudad con más libertad, comodidad y conexión con el entorno local.