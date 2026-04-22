El balneario conocido como la ‘Toscana española': está en la ‘Villa medieval de los Siete Sietes’, está repleto de aguas curativas famosas desde la antigüedad y tiene el parque más original de España

A veces la rutina se hace tan monótona y agotadora que nuestro cuerpo nos pide unas vacaciones de relax y desconexión. Por suerte, España cuenta con una cadena de hoteles de lujo especializados en el turismo termal y de bienestar perfectos para estas fechas. Se encuentran en edificios históricos, y tienen un encanto insuperable.

El balneario conocido como la ‘Toscana española' que no te puedes perder / Castilla Termal Olmedo

Aunque todos ofrecen experiencias impresionantes, hay uno con unas aguas tan relajantes que logran que adentrarse en ellas se sienta como hacer un viaje a la Toscana de Italia, uno de los destinos termales por excelencia. Por suerte, para conocerlo no hace falta salir de España, sino dirigirse a un pueblo de Valladolid.

Adriana Fernández

Una leyenda acuática

Se trata del Castilla Termal Olmedo, un hotel de 4 estrellas situado a más o menos 40 minutos en coche de la ciudad de Valladolid. Se ubica en el antiguo convento de Sancti Spiritus, fundado en 1128 por Sancha Raimúndez, hermana del rey Alfonso VII, y fue visitado por figuras históricas como Juana I de Castilla o Santa Teresa de Jesús.

El Castilla Termal Olmedo es famoso desde incluso antes de ser un hotel, y es que había una leyenda que decía que debajo del convento había aguas curativas. Resultó ser cierta, y es que las aguas del Manantial de Sancti Spiritus están declaradas mineromedicinales. Salen a una temperatura de 22º y son perfectas para afecciones del sistema nervioso, del aparato locomotor o de la piel.

Experiencias de lujo

El hotel ofrece varias tipologías de habitaciones diferentes distribuidas en sus 82 cuartos, y todas cuentan con vistas a los jardines que lo rodean. Algunas de ellas están construidas sobre las antiguas celdas del convento, pero eso sí, con las comodidades del siglo XXI, por lo que dormir en ellas es una experiencia única.

No podemos escribir sobre el Castilla Termal Olmedo sin mencionar su gastronomía, pues cuenta con lugares como el Restaurante El Hontanar, experto en cocina de mercado y regional, el Gastrobar del Convento o la Terraza de verano El Patio Porticado, perfectos para disfrutar ya sea solo o acompañado.

Un paraíso medieval

Ya sea antes o después de tu visita al balneario, no puedes irte de la zona si conocer Olmedo, un pueblo con un gran encanto. Es conocido como la ‘Villa medieval de los Siete Sietes’, y es que curiosamente poseía siete plazas, iglesias, conventos, arcos, casas nobles, fuentes y pueblos de su alfoz.

Olmedo, Valladolid / Wikicommons | Obitus

También cuenta con el Parque Temático del Mudéjar de Castilla y León, uno de los parques más originales de España con una veintena de maquetas a escala de los monumentos más importantes de la arquitectura mudéjar en la comunidad autónoma. La entrada general cuesta 4,50 euros y hasta el 30 de septiembre abre de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00.