Así es alojarse en el Intercontinental Paris Le Grand, uno de los hoteles más elitistas y espectaculares del planeta
Renovado en 2021, este hotel exquisito y su emblemático café, Café de la Paix, han sido acreditados como uno de los mejores del mundo desde que se fundaron, hace cerca de 160 años. Así es la experiencia en este rincón imponente.
Exquisito y sobrecogedor. La vista del monumento histórico de 1862 que acoge el hotel Intercontinental Paris Le Grand y el célebre Café de la Paix en el centro de la capital francesa, justo enfrente del Palais Garnier y la Ópera de París, es de una belleza majestuosa; casi, abrumadora. Ya en su interior, las obras de renovación realizadas en 2021 por el arquitecto e interiorista Pierre-Yves Rochon lograron, además, dotar a sus 470 habitaciones de un ambiente sugestivo y acogedor, lejos de la frialdad que suele atribuirse a los grandes hoteles internacionales. Más: sus cinco nuevas suites, diseñadas como elegantes apartamentos parisinos y cada una con un estilo decorativo único (nuestra favorita es la Suite Charles Garnier, con 140 metros cuadrados de blancura sofisticada y gran cristalera semicircular asomándose a la Ópera), y muchas de sus habitaciones ofrecen vistas únicas de la ciudad mientras sus salones han mantenido milagrosamente la decoración de estilo Napoleón III, considerada patrimonio cultural.
Comienza la aventura. Adentrarse en este gran hotel palaciego es, en un primer momento, un paseo por un vestíbulo de elegancia apabullante y rincones especiales. Pronto encontramos el antiguo salón de baile, hoy Salón Ópera [en la imagen que encabeza esta noticia], una de las salas más imponentes con su cúpula que se eleva a 14 metros de altura entre arcadas y cariátides del escultor Aimé Millet.
No es extraño que tras su inauguración, a la que acudió personalmente la emperatriz Eugenia, se convirtiera rápidamente en el 'place to be' de artistas, personalidades y miembros de la alta sociedad, y que contara con huéspedes habituales como el rey español Alfonso XIII, el novelista Arthur Conan Doyle (dicen que escribió parte de sus novelas de Sherlock Holmes en su Café de la Paix) o la bailarina y espía Mata Hari. También fue el lugar elegido por los autores Victor Hugo y Emile Zole o por la actriz Sarah Bernhardt, entre otros muchos, para celebrar sus fiestas.
Así es el Intercontinental Paris Le Gran del siglo XXI
Hoy el lujo del Intercontinental Paris Le Grand habla un lenguaje clásico con terminología y servicios y comodidades contemporáneos de alto nivel.
Su última renovación, que actualizó los patrones y colores, introdujo iluminación (sobre todo, en su famoso jardín de invierno, donde también se añadieron palmeras y farolas, así como muebles fabricados con materiales nobles), creó un Club Lounge para la clientela premium del hotel y cumplió su objetivo de lograr una atmósfera más íntima, siempre bajo la mirada de la emperatriz Eugenia, en algunas de sus pinturas.
El Café de la Paix: imprescindible
En la planta baja del edificio, con la terraza más bonita de París situada en la misma Place de l'Opéra, se encuentra el Café de la Paix, también renovado en 2021. Su interior es un disfrute bajo los techos pintados y dorados, su paleta de verdes y cremas, la madera oscura de los muebles de estilo Luis XVI, los bancos de terciopelo y los candelabros. Su decoración de estilo Napoleón III que se ha conservado milagrosamente década tras década es hoy patrimonio cultural.
¿Y en la mesa? Si empujas la puerta del Boulevard des Capucines, te espera el restaurante, el reino del chef Laurent André, responsable de un menú de recetas clásicas francesas donde las estrellas son la sopa de cebolla, lenguado deshuesado, el milhojas caramelizado o la tarta Ópera. Mientras, en la terraza se sirven platos ligeros con un horario que abarca desde el desayuno para los huéspedes hasta la cena después del espectáculo para los clientes que han estado en la Ópera o la cercana sala de conciertos Olympia.
Hoy son muchos los huéspedes del Intercontinental Paris Le Grand que dejan sus impresiones en distintas plataformas para describir "estancias fantásticas". Algunos destacan, además de la excelente ubicación ("insuperable"), el bar en el atrio, La Verriere, con cócteles de autor; el buffet del desayuno de Café de la Paix, con pasteles y frutas deliciosos, o el servicio excepcional del restaurante. La "grandeza" de lugar, sus vistas y su vestíbulo de "impresionante elegancia" son otras de las características más repetidas en los comentarios.
El hotel Intercontinental Paris Le Grand, en cifras
Las habitaciones incluyen desde las suites presidenciales de 140 metros cuadrados o las royal suites, de 110, a las junior, de 38 metros cuadrados (y, entre ambas, hay una amplia variedad). Para acceder a ellas, se puede recorrer uno de los pasillos que forman parte de un recorrido total de 8,2 kilómetros.
En cuanto a precios, oscilan de los 475 euros (habitación), a los 850 euros (precio de las suite). La Ambassador Suite, la joya de la corona, asciende a 12.000 euros pero puede variar en función del número de habitaciones que se soliciten).
