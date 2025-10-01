Así es alojarse en el Intercontinental Paris Le Grand, uno de los hoteles más elitistas y espectaculares del planeta

Exquisito y sobrecogedor. La vista del monumento histórico de 1862 que acoge el hotel Intercontinental Paris Le Grand y el célebre Café de la Paix en el centro de la capital francesa, justo enfrente del Palais Garnier y la Ópera de París, es de una belleza majestuosa; casi, abrumadora. Ya en su interior, las obras de renovación realizadas en 2021 por el arquitecto e interiorista Pierre-Yves Rochon lograron, además, dotar a sus 470 habitaciones de un ambiente sugestivo y acogedor, lejos de la frialdad que suele atribuirse a los grandes hoteles internacionales. Más: sus cinco nuevas suites, diseñadas como elegantes apartamentos parisinos y cada una con un estilo decorativo único (nuestra favorita es la Suite Charles Garnier, con 140 metros cuadrados de blancura sofisticada y gran cristalera semicircular asomándose a la Ópera), y muchas de sus habitaciones ofrecen vistas únicas de la ciudad mientras sus salones han mantenido milagrosamente la decoración de estilo Napoleón III, considerada patrimonio cultural.