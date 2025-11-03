Gastronomía local, arte catalán y ubicado en un barrio que se mantiene auténtico: si viajas a Barcelona, aquí es donde deberías quedarte

Localizado en el distrito de Sant Gervasi, una tranquila zona residencial llena de encanto, el hotel es perfecto para mezclarse con la tranquilidad de un barrio auténticamente local que se aleja de los típicos puntos atiborrados de turistas, pero desde el que, a la vez, se puede acceder fácilmente a los lugares más emblemáticos de la ciudad. Y es que, a menos de 10 minutos se encuentra la Avenida Diagonal, una de las arterias más emblemáticas y animadas, donde pasear, ir de compras o disfrutar de una terraza sin perder de vista el ritmo de la ciudad.