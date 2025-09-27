El futuro del turismo se escribe con sostenibilidad

Así es, viajar con propósito es ya posible. Para Melià, cuidar del entorno forma parte de la experiencia del huésped. La hotelera líder en Europa en el ranking de Empresas Más Confiables del Mundo 2025 (Newsweek/Statista) desarrolla múltiples proyectos de protección de la biodiversidad en sus destinos: desde la conservación de manglares y corales vivos en República Dominicana hasta la protección de tortugas marinas en México, donde cada año se reubican nidos en zonas protegidas para garantizar que las crías tengan más posibilidades de supervivencia. En Melià Ho Tram (Vietnam), por ejemplo, existen espacios como Willow’s Farm que combina agricultura sostenible, compostaje y educación ambiental, fomentando la conexión directa de los huéspedes con la naturaleza.