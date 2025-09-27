Día Mundial del Turismo
El futuro del turismo se escribe con sostenibilidad
Melià Hotels International, reconocida como la compañía hotelera más sostenible de Europa por séptimo año consecutivo, según S&P Global, celebra el Día Mundial del Turismo apostando por viajes que dejan huella positiva
El turismo abre puertas a culturas diferentes, conecta a las personas y despierta la curiosidad por lo extraordinario. Pero hoy, en un mundo que enfrenta desafíos medioambientales y sociales cada vez más urgentes, viajar implica además hacerlo con conciencia, y esta es la visión que mueve a Melià. En el Día Mundial del Turismo, la compañía nos invita a descubrir su filosofía: “Travel for Good”
La manera de viajar está cambiando y ahora cada experiencia puede tener un impacto positivo en el planeta. En Melià esto se refleja en acciones concretas; todos sus hoteles en España funcionan con energía 100% renovable, y el Gran Meliá Villa Le Blanc, en Menorca, es su primer hotel neutro en carbono para los alcances 1 y 2, gracias a la combinación de geotermia, biomasa, energía solar y sistemas de reutilización de agua.
Disfrutar y cuidar el planeta forman parte de la misma experiencia
La nueva forma de descubrir el mundo
Cada viaje, cada vivencia, cada instante compartido en un hotel puede transformar la manera en que vivimos y cuidamos del mundo. En Melià, la eficiencia energética, la gestión responsable del agua, la economía circular y la protección de la biodiversidad forman parte de una hoja de ruta que convierte cada viaje en una contribución al bienestar común.
En este camino, la innovación es un aliado imprescindible para la compañía. Una de sus iniciativas más destacadas es CO2PERATE, un proyecto que integra inteligencia artificial en los sistemas de climatización de los hoteles, optimizando el consumo energético en tiempo real y adaptándolo a las necesidades de cada jornada. Gracias a esta combinación de tecnología y sostenibilidad, en 2024 se han evitado 1.500 toneladas de CO₂ en 58 hoteles, un ejemplo del compromiso de Melià por reducir su impacto ambiental sin renunciar al confort y la excelencia en la experiencia del huésped.
Melià en números: acciones que cuentan
- 100% consumo de energía renovable en España
- 224 hoteles certificados en sostenibilidad
- 4.000 eventos neutros en carbono
- 20.000 kg de plástico retirado del Mediterráneo con Gravity Wave
A esta apuesta se le suman medidas como la gestión responsable del agua, con sistemas de reutilización que permiten aprovechar miles de metros cúbicos diarios para riego y limpieza en destinos de alta demanda hídrica como Punta Cana (República Dominicana), y prácticas de economía circular que reducen plásticos de un solo uso, fomentan la reutilización de recursos y promueven el reciclaje en todos los hoteles.
En 2024 se reutilizaron en los hoteles Melià 1.551.808 m³ de agua
Pero su alcance va más allá aún, y en el ámbito de los eventos, el programa Road to Net Zero Events ha logrado que más de 4.000 encuentros celebrados en hoteles de la cadena hayan sido neutros en carbono, demostrando que la sostenibilidad y el turismo de negocios pueden ir también de la mano.
Viajar con propósito
Así es, viajar con propósito es ya posible. Para Melià, cuidar del entorno forma parte de la experiencia del huésped. La hotelera líder en Europa en el ranking de Empresas Más Confiables del Mundo 2025 (Newsweek/Statista) desarrolla múltiples proyectos de protección de la biodiversidad en sus destinos: desde la conservación de manglares y corales vivos en República Dominicana hasta la protección de tortugas marinas en México, donde cada año se reubican nidos en zonas protegidas para garantizar que las crías tengan más posibilidades de supervivencia. En Melià Ho Tram (Vietnam), por ejemplo, existen espacios como Willow’s Farm que combina agricultura sostenible, compostaje y educación ambiental, fomentando la conexión directa de los huéspedes con la naturaleza.
Melià, la hotelera líder en Europa en el ranking de Empresas Más Confiables del Mundo 2025 según Newsweek/Statista 2025, lidera el camino hacia un turismo que combina lujo, sostenibilidad y respeto por el planeta
Todas estas acciones refuerzan el compromiso de la cadena hotelera con la biodiversidad y el cuidado sostenible de los ecosistemas. Y es la razón por la que Melià celebra este Día Mundial del Turismo con una mirada que va más allá de los destinos.