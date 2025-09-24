Todo lo que necesitas saber para viajar a Omán
Dónde dormir, dónde comer y qué campamentos visitar en el desierto de Sharqiya.
Hoteles en Mascate
- Six Senses Zighy Bay está considerado un "hotel de 6 estrellas" por su excepcional nivel de servicio, exclusividad y por las experiencias lujosas que ofrece, aunque su calificación oficial sea de 5 estrellas. Se encuentra en la península de Musandam y tiene villas con piscina privada y un entorno espectacular entre las montañas y el mar.
- Al Bustan Palace, a Ritz-Carlton Hotel: Un hotel icónico considerado una joya de la arquitectura omaní. Se encuentra entre las montañas de Al Hajar y las aguas del mar, ofreciendo un ambiente palaciego y una playa privada.
- The Chedi Muscat: Conocido por su diseño elegante y minimalista, este hotel combina la arquitectura tradicional con un estilo contemporáneo. Es un resort de playa de 5 estrellas dotado de piscinas de ensueño y un ambiente tranquilo.
- Jumeirah Muscat Bay: Ubicado en una impresionante bahía privada rodeada de montañas, ofrece un entorno idílico para el relax. Es ideal para una escapada de lujo, con instalaciones de primera clase y acceso a actividades acuáticas.
- W Muscat: Con un ambiente moderno y vibrante, destaca por su diseño audaz y su animada vida nocturna. Es una excelente opción para quienes buscan una experiencia cosmopolita, con piscinas, bares y restaurantes de alta gama.
- Grand Hyatt Muscat: Un hotel de gran prestigio que ofrece un equilibrio entre lujo y tradición omaní. Su ubicación céntrica lo hace conveniente para explorar la ciudad, mientras que sus amplias instalaciones y arquitectura grandiosa garantizan una estancia de lujo.
- Mutrah Hotel: Ubicado cerca de la Corniche, el paseo marítimo, ofrece una opción de alojamiento funcional y asequible en el corazón del casco antiguo de Mascate. Es ideal para viajeros que buscan una base sencilla para explorar a pie los mercados, el zoco y los principales puntos de interés del barrio. Su principal atractivo es una ubicación estratégica en el barrio de Mutrah.
Restaurantes en Mascate y Mutrah
- Bait Al Luban: Un buen restaurante para probar la cocina omaní. Invita a una experiencia cultural completa con ambiente tradicional, comida deliciosa (incluyendo el famoso shuwa) y vistas al paseo marítimo de Mutrah.
- Al Angham: Situado en los jardines de la Ópera Real, este restaurante ofrece una propuesta gastronómica de alta cocina omaní en un entorno suntuoso y elegante. Es ideal para una cena especial.
- Kargeen Restaurant: Famoso por su ambiente acogedor y su decoración tradicional, es perfecto para disfrutar de la cocina árabe en un jardín repleto de luces y alfombras. Es popular tanto entre locales como entre los turistas.
- The Beach Restaurant: Ubicado en el lujoso hotel The Chedi, ofrece una experiencia gastronómica junto al mar, especializada en mariscos frescos y cocina internacional. El lugar ideal para una cena romántica.
- Ubhar Bistro: Con un nombre que rinde homenaje a la mítica ciudad perdida de la historia de Omán, la “Atlántida de la Arena” en la región de Dhofar, propone una fusión de platos omaníes e internacionales en un ambiente moderno y sofisticado. Es una excelente opción para probar platos locales con un toque contemporáneo.
Campamentos en el desierto de Sharqiya
- Arabian Oryx Camp, ubicado en el desierto de Sharqiya, es una opción muy valorada que combina la aventura del desierto con la comodidad. Ofrece alojamiento en cabañas con baño privado y aire acondicionado. Destaca por la calidad de su comida y la amabilidad del personal. Perfecto para los que buscan una experiencia auténtica y confortable en las dunas.
- Desert Nights Camp: Uno de los campamentos más conocidos y mejor establecidos en el desierto de Sharqiya. Ofrece tiendas de campaña de lujo con todas las comodidades y organiza actividades como dune bashing, paseos en camello y cenas bajo las estrellas.
- Wahiba Sands Camp: Con variedad de opciones de alojamiento, desde cabañas hasta tiendas tradicionales, este campamento está bien integrado en el entorno del desierto. Ofrece una experiencia auténtica con música tradicional, té omaní y oportunidades para explorar las dunas.
- 1000 Nights Camp: Promete una experiencia inolvidable. Un lugar de lujo para disfrutar del desierto en un alojamiento de alta calidad y ambiente mágico, ideal para desconectar y observar el cielo nocturno sin contaminación lumínica.
- Magic Camps: Este campamento ofrece una experiencia exclusiva y privada. Con tiendas de lujo y un servicio personalizado, proporciona una inmersión tranquila en el desierto, perfecta para parejas o grupos pequeños.
- Desert Retreat Camp: Conocido por su enfoque ecológico y su ambiente sereno, es una excelente opción para quienes buscan una experiencia más cercana a la naturaleza. Organiza recorridos en 4x4 y actividades para conocer la cultura beduina local.
