Todo lo que necesitas para viajar a Nueva York: cómo llegar, cómo moverse, dónde comer y dónde dormir
Tienes una cita con la ciudad más vibrante del mundo este invierno.
CÓMO LLEGAR
Nueva York tiene tres aeropuertos pero solo el JFK y el Newark reciben vuelos transatlánticos.
Tanto Barcelona como Madrid están conectados con Nueva York en vuelos directos de las principales compañías, como Iberia, American Airlines, United o Lufthansa.
CÓMO MOVERSE
Muchos neoyorquinos no tienen vehículo privado. Conducir dentro de la ciudad es solo para aventureros amantes del riesgo y el caos. Sin embargo, ricos y pobres utilizan el metro sin reservas. Las diferentes lineas cubren, las 24 horas del día, 400 kilómetros que incluyen todos los principales atractivos turísticos. Hay que fijarse que cada linea tiene trenes y vías express, que solo paran en las estaciones principales, y trenes y vías local, que paran en todas las estaciones. Los fines de semana no es raro que un tren local aparezca en la vía express, o que haya algún otro cambio inesperado. Esto se debe a los trabajos de mantenimiento, consecuencia de un sistema de metro que nunca cierra.
Por poco que nos movamos es muy recomendable comprar el abono semanal, que ofrece viajes ilimitados. El abono también sirve para los autobuses, aunque para casi todos los destinos el metro es más que suficiente. Además, el abono permite tomar el teleférico de Roosevelt Island!
DÓNDE COMER
En Nueva York podemos encontrar comida de cualquier parte del mundo, ¡incluso de Nueva York!
Hay oferta adaptada a cada bolsillo. La revista The New Yorker publica 'Tables for two', una sección de crítica gastronómica en la que cada vez analizan un restaurante distinto de la ciudad.
En varias partes de la ciudad todavía quedan los tradicionales diners estadounidenses, donde desayunar panqueques con sirope de arce, o almorzar una hamburguesa con patatas fritas.
Es muy recomendable, y de agradecer si nos preocupa el presupuesto, comer en alguno de los restaurantes asiáticos del Chinatown de Manhattan, o en los food courts (patios de comidas) del Chinatown de Flushing, en Queens. Queens tiene una oferta casi infinita muy asequible. Manhattan es más caro y con más oferta de estilo occidental.
Si el apetito nos sorprende sobre la marcha, es interesante probar la comida de los food trucks (gastronetas o camiones restaurante): perritos calientes, hamburgesas, tacos, burritos o empanadas, son algunas de las ofertas más comunes. Cuanta más gente local haya haciendo fila, mayor será la probabilidad de acertar!
DÓNDE DORMIR
Nueva York tiene algunos de los hoteles más lujosos del mundo. Lo ideal será alojarse en Manhattan, ya que es el centro geográfico de la ciudad, así como de la red de metro. El Mandarin Oriental ofrece unas impresionantes vistas sobre el Central Park. Manhattan es caro, pero si estamos dispuestos a prescindir de espacio, la cadena The Pod Hotels ofrece habitaciones pequeñas en Times Square por un precio razonable.
Si nuestro presupuesto es más ajustado, será mejor ir a Brooklyn, Queens, o incluso el Bronx. Es importante que nuestro alojamiento esté cerca de una estación de metro, para no perder tiempo con desplazamientos. Nueva York es gigantesco y los finales de linea se encuentran a más de una hora del centro.
Por último, y como curiosidad, si tenemos espíritu veinteañero es bueno saber que los boy scouts gestionan una área de acampada en el Greenbelt the Staten Island. A nivel práctico, debido a estar apartado del centro, no es una idea recomendable en una primera visita a la ciudad.
