Todo lo que necesitas para viajar a Nueva York: cómo llegar, cómo moverse, dónde comer y dónde dormir

Muchos neoyorquinos no tienen vehículo privado. Conducir dentro de la ciudad es solo para aventureros amantes del riesgo y el caos. Sin embargo, ricos y pobres utilizan el metro sin reservas. Las diferentes lineas cubren, las 24 horas del día, 400 kilómetros que incluyen todos los principales atractivos turísticos. Hay que fijarse que cada linea tiene trenes y vías express, que solo paran en las estaciones principales, y trenes y vías local, que paran en todas las estaciones. Los fines de semana no es raro que un tren local aparezca en la vía express, o que haya algún otro cambio inesperado. Esto se debe a los trabajos de mantenimiento, consecuencia de un sistema de metro que nunca cierra.