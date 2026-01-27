Todo lo que necesitas saber para viajar a Nueva Orleans: qué ver, dónde comer y los mejores sitios para escuchar música

Entre todas las celebraciones que se suceden a lo largo del año en las calles de Nueva Orleans, el Mardi Gras es la más esperada. Durante varias semanas, la ciudad se viste de dorados, púrpuras y verdes para festejar su historia, su música y una identidad forjada a base de mestizajes. Más de sesenta desfiles, oganizados por krewes históricas, recorren el Barrio Francés, Garden District y Tremé. En medio de este estallido, Nueva Orleans sigue palpitando con su cultura vudú, una gastronomía que habla de raíces criollas y cajún, y un jazz que nunca deja de sonar. La herencia francesa y española, las raíces africanas y la espiritualidad se fusionan en esta Carnaval que compite en fama internacional con los de Venecia o Río de Janeiro.