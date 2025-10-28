Todo lo que necesitas para viajar a Michoacán: cuándo viajar, qué ver y dónde comer

A menos de una hora en coche se encuentra la región lacustre de Pátzcuaro, con pueblos imprescindibles entre los que destaca Santa Fé de la Laguna, popularizado por haber servido de inspiración para la película animada de Disney-Pixar Coco. Tzintzuntzán conserva el convento de San Francisco, con los olivos plantados por Vasco de Quiroga hace medio siglo, y las imponentes Yácatas, cinco templos circulares prehispánicos que se alzan ante el lago. El obispo también dejó su huella en los oficios artesanales que asignó a cada uno, como la alfarería de Capula, la ebanistería en Cuanajo, con muebles ornamentados con motivos geométricos y naturales, o el trabajo en cobre de Santa Clara del Cobre. Muy cerca de este último se encuentra el lago de Zirahuén, reflejando en sus aguas los bosques de pinos que lo rodean. Un espejo esmeralda del que aún brotan leyendas de princesas convertidas en sirenas.